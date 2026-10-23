Метеорный поток Леониды достигнет пика активности в ночь на 18 ноября

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Пик активности метеорного потока Леониды наступит в ночь на 18 ноября с расчетной интенсивностью до 15 метеоров в час. Скорость движения сгорающих в атмосфере твердых микрочастиц кометы 55P/Темпеля-Туттля составит 71 километр в секунду, что относит данный поток к категории наиболее быстрых.

Видимый центр вылета метеоров находится в границах созвездия Льва. Особенностью текущего прохождения шлейфа станет близкое оптическое расположение планет Юпитер и Марс относительно траектории падения частиц. Явление не требует использования телескопов и фиксируется невооруженным глазом в обоих полушариях Земли.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Самая высокая активность потока за всю историю наблюдений зафиксирована в ноябре 1966 года, когда количество вспышек составляло 2-3 единицы в секунду. В текущем году звездопад Леониды пройдет в пределах стандартных параметров и будет доступен для фиксации при ясном небе.

Источник: vesti.ru

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 165 0
Автор Derbi Рейтинг +4.00
Блог Наука и космос 240 9151 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

На остров выпустили 29 северных оленей. Через 19 лет их стало 6000, а затем популяция рухнула почти до нуля

В августе 1944 года на остров Святого Матфея в Беринговом море доставили 29 северных оленей — 24 самки и пять самцов. Их привезли с острова Нунивак как живой запас мяса для сотрудников...

✦ ИИ  Сколько «стоит» русский язык в нейросетях: посчитал токены одного текста в пяти токенизаторах

Нейросети по API считают токены, а не слова. Я прогнал одно рабочее письмо на русском и английском через пять токенизаторов и посчитал, во сколько раз русский текст дороже.

ДТ-54: легенда и рабочая лошадка СССР

Это один из самых узнаваемых гусеничных тракторов СССР. Его силуэт прочно вошёл в образ послевоенного подъёма: он пахал целину, тянул стройки, помогал восстанавливать страну. За 30 лет производства...

Гуляш: как еда венгерских пастухов из котла превратилась в национальное блюдо

У гуляша странная судьба: за пределами Венгрии его часто представляют густым мясным рагу, а в самой стране под словом gulyás прежде всего понимают суп — наваристый, папричный, с...