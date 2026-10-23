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Пик активности метеорного потока Леониды наступит в ночь на 18 ноября с расчетной интенсивностью до 15 метеоров в час. Скорость движения сгорающих в атмосфере твердых микрочастиц кометы 55P/Темпеля-Туттля составит 71 километр в секунду, что относит данный поток к категории наиболее быстрых.

Видимый центр вылета метеоров находится в границах созвездия Льва. Особенностью текущего прохождения шлейфа станет близкое оптическое расположение планет Юпитер и Марс относительно траектории падения частиц. Явление не требует использования телескопов и фиксируется невооруженным глазом в обоих полушариях Земли.

Самая высокая активность потока за всю историю наблюдений зафиксирована в ноябре 1966 года, когда количество вспышек составляло 2-3 единицы в секунду. В текущем году звездопад Леониды пройдет в пределах стандартных параметров и будет доступен для фиксации при ясном небе.

Источник: vesti.ru