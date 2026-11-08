До 30 кг весил древний грызун из Таиланда: его останки нашли в угольной шахте

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Около 33-35 млн лет назад на территории современного Таиланда обитал гигантский грызун, масса которого могла достигать 30 кг. Новый вид получил название Yakamys sirindhornae. Его размеры значительно превышали типичные показатели древних грызунов, а по массе животное было сопоставимо с крупным домашним питомцем.

Окаменевшие останки обнаружили ещё в 2004 году в угольной шахте провинции Краби. Исследователям достались всего два зуба: нижний коренной и резец. Позднее международная группа учёных из Таиланда, Франции и Канады провела их подробный анализ и установила, что они принадлежали ранее неизвестному виду из вымершего семейства Ischyromyidae.

Оценить размеры животного по двум зубам непросто. Учёные применили семь расчётных методов, сопоставляющих размеры зубов и массу тела современных грызунов. Полученные значения составили от 21,4 до 47,3 кг, средняя оценка достигла 31,6 кг, а медианная — 28,6 кг. Для сравнения, капибара — крупнейший современный грызун — может быть примерно вдвое тяжелее.

По мнению исследователей, Yakamys sirindhornae мог жить возле пресноводных водоёмов и питаться доступными там растительными ресурсами. Такое местообитание напоминает среду, в которой сегодня живут капибары в Южной Америке. Находка также расширяет представления о распространении семейства Ischyromyidae: прежде его представителей чаще находили в Северной Америке и Европе, а в азиатской летописи окаменелостей они встречались значительно реже.

Источник: iflscience