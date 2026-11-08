16 ГБ оперативной памяти набирают популярность, в то время как доля 32 и 64 ГБ снижается: данные CPU-Z

Согласно последним данным из CPU-Z Validator, конфигурации ПК с 32 ГБ и 64 ГБ оперативной памяти становятся все менее распространенными. По словам одного из разработчиков CPU-Z, это первый случай за всю историю статистики, когда объем оперативной памяти в ПК снизился год к году. Несмотря на то, что 32 ГБ по-прежнему остаются самой популярной конфигурацией (37,2% проверок), их доля уменьшилась на 2,5% по сравнению с прошлым годом. 64 ГБ понесли куда более ощутимые потери, сократив свою долю на 18%, до 7,3%.

В то же время, конфигурации меньшего объема демонстрируют противоположную тенденцию: объем оперативной памяти в 16 ГБ вырос на 12,9% и достиг 33,0%, а в 8 ГБ — на 5,5%, до 11,0%. Системы с 96 ГБ и 128 ГБ, напротив, потеряли более 26% каждая. Подобная картина наблюдается и в отношении типов памяти: DDR4 теперь занимает 54,5% проверок, увеличив свою долю на 6,0%, тогда как DDR5 снизилась на 2,9%, до 32,9%.

Стоит отметить, что эти данные охватывают только системы, которые пользователи добровольно отправляют в валидатор за последние три месяца, и не отражают полную картину рынка ПК. Например, сентябрьский опрос Steam показал выход 32 ГБ на первое место среди геймеров, но этот результат был быстро скорректирован в октябрьском опросе.

Тем не менее, сложившаяся ситуация вполне логична. В этом году цены на память резко возросли, и Team Group прогнозирует пик дефицита в период с четвертого квартала 2026 по второй квартал 2027 года. Кроме того, платформы на базе DDR4 могут получить второе дыхание: появились сообщения о выпуске материнских плат для неанонсированных процессоров LGA1700 с поддержкой DDR4, ожидаемых в начале 2027 года. По всей видимости, многие пользователи предпочитают оставаться на старых системах DDR4 или довольствуются 16 ГБ, чтобы избежать огромных трат.

Источник: TechPowerUp