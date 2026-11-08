Эпики сдались: Epic Games Launcher теперь будет и на SteamOS

Epic Games официально включила SteamOS в список Linux-дистрибутивов, поддержку которых планирует реализовать в своем новом Epic Games Launcher. В ответ на запрос GamingOnLinux директор по коммуникациям Epic Джейк Джонс сообщил, что лаунчер пока находится в стадии Preview, и компания намерена «поддерживать как можно больше дистрибутивов Linux, включая Fedora, SteamOS, Cachy, Omarchy и другие». Это первое упоминание SteamOS, используемой на Steam Deck и Steam Machine, в явном виде. На данный момент Preview доступен только в формате .deb для Debian и Ubuntu, однако Epic тестирует альтернативные форматы упаковки и планирует вернуть версию AppImage уже в этом месяце.

О планах по созданию нативного Linux-лаунчера Epic заявила еще в августе, а Preview появился 14 октября. Для владельцев Steam Deck официальная поддержка может упростить доступ к библиотеке игр Epic без использования сторонних инструментов, таких как Heroic Games Launcher. Однако Epic пока не сообщила, как лаунчер будет работать в Game Mode SteamOS, и для запуска Windows-игр по-прежнему потребуется совместимость. В текущей Preview лаунчер использует GE-Proton для решения этой задачи.

Что касается Fortnite, то Epic планирует выпустить игру на Linux через новый лаунчер после готовности EAC Linux v2. Новая система защиты от читов требует наличия подписанного ядра, Secure Boot и ряда других функций безопасности. В октябре Epic отмечала, что Steam Deck в настоящее время не поддерживает необходимые для EAC v2 функции и ведется обсуждение с Valve по этому вопросу. Вероятно, владельцы Steam Deck получат лаунчер значительно раньше, чем Fortnite.

Источник: TechPowerUp