Эпики сдались: Epic Games Launcher теперь будет и на SteamOS

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Epic Games официально включила SteamOS в список Linux-дистрибутивов, поддержку которых планирует реализовать в своем новом Epic Games Launcher. В ответ на запрос GamingOnLinux директор по коммуникациям Epic Джейк Джонс сообщил, что лаунчер пока находится в стадии Preview, и компания намерена «поддерживать как можно больше дистрибутивов Linux, включая Fedora, SteamOS, Cachy, Omarchy и другие». Это первое упоминание SteamOS, используемой на Steam Deck и Steam Machine, в явном виде. На данный момент Preview доступен только в формате .deb для Debian и Ubuntu, однако Epic тестирует альтернативные форматы упаковки и планирует вернуть версию AppImage уже в этом месяце.

Автор: Steam Источник: www.techpowerup.com

О планах по созданию нативного Linux-лаунчера Epic заявила еще в августе, а Preview появился 14 октября. Для владельцев Steam Deck официальная поддержка может упростить доступ к библиотеке игр Epic без использования сторонних инструментов, таких как Heroic Games Launcher. Однако Epic пока не сообщила, как лаунчер будет работать в Game Mode SteamOS, и для запуска Windows-игр по-прежнему потребуется совместимость. В текущей Preview лаунчер использует GE-Proton для решения этой задачи.

Автор: Epic Источник: www.techpowerup.com

Что касается Fortnite, то Epic планирует выпустить игру на Linux через новый лаунчер после готовности EAC Linux v2. Новая система защиты от читов требует наличия подписанного ядра, Secure Boot и ряда других функций безопасности. В октябре Epic отмечала, что Steam Deck в настоящее время не поддерживает необходимые для EAC v2 функции и ведется обсуждение с Valve по этому вопросу. Вероятно, владельцы Steam Deck получат лаунчер значительно раньше, чем Fortnite.

Источник: TechPowerUp

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