Спрос на самую маленькую полнокадровую камеру Sigma FP2 превысил возможности производства до старта продаж

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Компактная беззеркальная камера Sigma FP2, представленная как самая маленькая полнокадровая модель в мире, оказалась в дефиците до официального выхода на рынок. Производитель сообщил, что объем предварительных заказов превысил ожидания компании, и текущие темпы производства не покрывают спрос.

Автор: Sigma Источник: www.sigma-global.com

Старт продаж недавно анонсированной модели Sigma FP2 запланирован на 11 ноября. Однако вскоре после открытия предзаказов японское подразделение Sigma опубликовало уведомление о проблемах с поставками. В компании предупредили, что в связи с этим часть покупателей получит заказанные устройства позже официальной даты релиза.

По данным портала DC Life, в Японии первая партия камер у пяти крупных ритейлеров, включая официальный интернет-магазин Sigma, уже почти полностью распродана по предзаказам. Нехватка устройств фиксируется по всем трем доступным комплектациям: версии без объектива (body-only), комплекту с видоискателем EVF-21 и набору с объективом 50mm F2.

Автор: Sigma Источник: www.sigma-global.com

Модель Sigma FP2 была выпущена на смену камере FP, вышедшей шесть лет назад. В новом устройстве разработчики сохранили минималистичную концепцию, но обновили аппаратную часть. При габаритах 112,8 х 69,9 х 41,8 мм и весе корпуса 376 г камера оснащена 24,5-мегапиксельной полнокадровой матрицей, гибридной системой автофокусировки и откидным экраном. Также в модели предусмотрены запись видео в разрешении 6K, 70 ГБ встроенной памяти в дополнение к слоту для SD-карт и увеличенное примерно на 30% время автономной работы. Цены начинаются с отметки $2199.

Источник: Digital Camera World

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу об электронике с ноября 2001 года. В разное время сотрудничал с разными интернет-изданиями. Из тематик в последнее время отдаю предпочтение смартфонам, аудиотехнике, автомобилям. Впрочем, этими направлениями себя строго не ограничиваю — пишу о том, что интересно самому.
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Автор DMyakin Рейтинг +216.60
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1 комментарий

M
Без матричного стаба IBIS.

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