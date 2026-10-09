Thermalright выпустила систему охлаждения DYNAMIC VISION 360 ARGB с поворотным экраном

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| Новость | Корпуса и питание

Компания Thermalright представила жидкостную систему охлаждения DYNAMIC VISION 360 ARGB. Главная особенность модели — 5-дюймовый IPS-экран на водоблоке, который поддерживает поворот на 360 градусов. Разрешение экрана составляет 854x480 пикселей, а угол обзора — 157 градусов, что позволяет адаптировать положение дисплея под любую компоновку корпуса. На экран выводится температура процессора и видеокарты, их рабочей частоты, загрузка компонентов, время и другие системные данные.

Автор: Thermalright Источник: www.thermalright.com

Новинка совместима с процессорными разъемами Intel LGA1851, 1700, 115X, 1200, а также AMD AM5 и AM4. В комплект поставки входит фирменная термопаста TF7 с теплопроводностью 12,8 Вт/(м·К). Габариты водоблока составляют 69,2x69,2x60 мм, а помпа с PWM-управлением работает на скорости до 3000 об/мин.

Радиатор имеет размеры 397x120x27 мм и продувается тремя 120-мм вентиляторами серии TL-U12QW. Их скорость вращения достигает 2400 об/мин, максимальный воздушный поток составляет 74,4 CFM, а статическое давление — до 2,2 мм вод. ст. при уровне шума не более 34,59 дБ(А). Вентиляторы оснащены двойным шарикоподшипником и адресуемой RGB-подсветкой.

Автор: Thermalright Источник: www.thermalright.com

Модель предлагается в черном и белом исполнении с пятилетней гарантией производителя. На китайском рынке стоимость новинки составляет 549 юаней (~$80) за черную версию и 559 юаней (~$82) за белую.

Источник: IT Home

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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