В США представили 200-мм алмазный кристалл для будущих систем охлаждения чипов

✦ ИИ  Этот пост, предположительно, был создан при помощи искусственного интеллекта
Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Платформа ПК

Американская компания Diamond Foundry объявила о выращивании монокристалла алмаза диаметром 200 мм. По её данным, это первый в мире монокристалл такого диаметра. Сообщение появилось на сайте компании 5 ноября. Разработка может пригодиться в электронике, прежде всего для отвода тепла от мощных процессоров.

Что удалось вырастить

Новый образец представляет собой круглый диск диаметром 20 сантиметров. Компания подчёркивает, что он не собран из отдельных алмазов и не состоит из множества мелких кристаллических зёрен. У монокристалла общая кристаллическая решётка; границ между зёрнами, которые могут мешать переносу тепла, в нём нет. При этом монокристалл всё равно может содержать другие дефекты и примеси.

Автор: ChatGPT / OpenAI

В 2023 году Diamond Foundry уже сообщала о получении алмазной пластины диаметром 100 мм. Теперь диаметр вырос вдвое, а площадь круга — вчетверо. Размер 200 мм хорошо знаком полупроводниковой промышленности: на таких кремниевых пластинах выпускают множество микросхем одновременно. С одной большой пластины можно получить больше отдельных заготовок.

Монокристаллический CVD-алмаз диаметром 92 мм из исследования 2017 года
Монокристаллический CVD-алмаз диаметром 92 мм из исследования 2017 года
Автор: Matthias Schreck, Stefan Gsell Источник: commons.wikimedia.org

Однако показанный алмаз ещё не прошёл полировку. На фотографиях компании — образец сразу после выращивания, поэтому считать его готовой пластиной для фабрики чипов пока рано. Подробных данных о качестве материала по всей площади компания также не привела.

Зачем алмаз нужен микросхемам

Качественный алмаз при комнатной температуре проводит тепло примерно в пять раз лучше меди. Это особенно полезно для мощных процессоров, у которых небольшие участки могут сильно нагреваться. Впрочем, результаты измерений теплопроводности именно нового 200-миллиметрового образца компания пока не опубликовала.

Алмазную подложку можно разместить близко к транзисторам кремниевого чипа. Она помогает распределять тепло от сильно нагретых участков по большей площади и передавать его системе охлаждения. Сами транзисторы при этом остаются кремниевыми. Отказываться от радиаторов или жидкостного охлаждения такая конструкция не позволяет: выделяемое процессором тепло всё равно нужно отвести наружу.

Есть и более сложная задача — делать электронные приборы из самого алмаза. Его свойства интересны для силовой электроники, где приходится работать с большими напряжениями. Но для транзисторов недостаточно просто вырастить крупный чистый кристалл: нужно управлять его проводимостью и создавать надёжные электрические контакты. Опытные алмазные транзисторы уже созданы, однако получение большого кристалла ещё не означает готовности выпускать из него массовые процессоры.

Что известно о производстве

Подробную технологию выращивания 200-миллиметрового образца Diamond Foundry пока не раскрыла. Компания также не сообщила, сколько он стоит, сколько времени занимает выращивание и как часто удаётся получить кристалл нужного качества.

В компании считают, что теперь смогут вырастить и 300-миллиметровый кристалл, но сроков пока не называют. Для практического применения важно, удастся ли регулярно получать крупные кристаллы нужного качества и превращать их в подложки для микросхем. Когда 200-миллиметровые алмазные подложки появятся в серийных устройствах, компания ещё не сообщила.

Источник: www.df.com

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

capib25@gmail.com

? 0 224 0
Автор Capi25   Рейтинг +1263.50
Блог Платформа ПК 370 2276 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Страна Пунт: египтяне плавали туда за редкостями, а мы спорим, где она находилась

Мы знаем, что египтяне привозили из Пунта. Знаем имя одного из его правителей и даже можем посмотреть, как художники изобразили его жену. Сохранились изображения кораблей, грузов и домов на опорах....

Как песчаный остров Сейбл погубил сотни кораблей

У Сейбла судно могло сесть на мель ещё до того, как команда замечала берег. Подводные песчаные косы уходят далеко за оконечности острова, а низкую сушу часто скрывает туман. За несколько столетий...

Зачем на домашнем телефоне была кнопка R или Flash и почему ею пользовались не все

На кнопочном домашнем телефоне рядом с цифрами встречалась клавиша R, Recall или Flash. С повторным набором всё было понятно: нажал — аппарат снова звонит по последнему номеру. А...

В канадское озеро три года добавляли синтетический эстроген — популяция мелкой рыбы почти исчезла

В начале 2000-х учёные в канадской провинции Онтарио начали опыт, который в обычной лаборатории выглядел бы почти невозможным. Вместо аквариума они использовали целое озеро площадью 34...

Обзора компактного GAN зарядного блока питания UGREEN S534 для путешественников

UGREEN S534 — это компактный блок «6-в-1» на 45 Вт с GaN. Изначально он придуман для путешественников. Главная фишка — несколько вилок под сети в разных странах плюс целых 4...

Обзор Sivga SV021 Pro: деревянные наушники с отличным звуком и очень удобной посадкой

У меня уже больше года есть наушники Sivga Anser, которыми я очень доволен. Но захотелось взять ещё одни, на этот раз для работы в офисе. Чтобы можно было включить любимую музыку, спокойно...