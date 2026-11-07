В Атланте начался демонтаж культового грузового самолета McDonnell Douglas MD-11F

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В аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте начался демонтаж 32-летнего грузового самолета McDonnell Douglas MD-11F, принадлежащего компании UPS. Это символизирует конец эпохи для этих культовых самолетов, которые на протяжении десятилетий обслуживали ключевые мировые грузовые маршруты.

Демонтаж грузового самолета MD-11F с регистрационным номером N273UP официально начался 3 ноября 2026 года. Самолет был разрезан на части командой Delta Material Services, дочерней компании Delta Air Lines, специализирующейся на извлечении деталей из списанных самолетов. Этот самолет эксплуатировался компанией United Parcel Service более 30 лет, перевозя приоритетные грузы по всему миру.

Грузовой самолет N273UP прибыл на базу в Атланте годом ранее, 7 ноября 2025 года, из главного логистического центра UPS в Луисвилле, штат Кентукки. После этого полета его дальнейшая эксплуатация была прекращена. Это произошло после решения UPS в начале ноября 2025 года о приостановке полетов всего своего флота MD-11 после трагической аварии другого такого самолета в Луисвилле.

Рекомендации Федерального управления гражданской авиации США и производителя фактически остановили полеты устаревающих трехдвигательных грузовых самолетов. В то время эти самолеты составляли приблизительно 9% флота UPS. В результате N273UP простоял на взлетной полосе почти год вместе с другими простаивающими MD-11.

Судьба этих самолетов решилась в октябре 2026 года, когда компания Delta Material Services приобрела их у UPS с намерением разобрать и использовать спасенные детали. Рано утром 3 ноября тяжелая техника перевезла фюзеляж самолета с объекта UPS на специально отведенную площадку для демонтажа на территории аэропорта.

Работы по демонтажу шли быстро — тяжелая техника разрезала обшивку и крылья, чтобы извлечь ценные компоненты, авионику и конструкционные материалы. К тому же дню массивный грузовой самолет был практически полностью разобран. Ключевые компоненты будут использованы в качестве запасных частей для других самолетов различных авиакомпаний и операторов.

На протяжении десятилетий самолеты, подобные MD-11F, были основой глобальной воздушной логистики. Сейчас их заменяют современные, более экономичные двухдвигательные самолеты, такие как Boeing 767F и 777F, которые все чаще обслуживают основные грузовые маршруты. Списание и демонтаж самолета N273UP наглядно демонстрируют, как быстро грузовой сектор отходит от классических трехмоторных конструкций в пользу более эффективных решений.

Источник: Air Live