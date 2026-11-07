Карманный фонарь Olight Baton 4 получил аккумуляторный футляр на 5000 мАч с функцией пауэрбанка

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| Новость | Фонари

Olight Baton 4 Premium Edition позволяет использовать зарядный футляр не только для хранения и подзарядки фонаря, но и в качестве самостоятельного источника света. Встроенная батарея ёмкостью 5000 мАч питает фонарь, а кнопки на корпусе позволяют включать его и регулировать яркость, не доставая устройство из футляра.

Автор: Olight Источник: www.yankodesign.com

Сам фонарь имеет длину всего 6,3 см и весит 52,5 г вместе с аккумулятором. При этом светодиод выдаёт до 1300 лм, а дальность освещения достигает 170 м. Однако максимальная яркость доступна недолго: согласно инструкции, через 90 секунд турборежим начинает снижать мощность.

Автор: Olight Источник: www.yankodesign.com

У футляра есть разъём USB-C, через который можно заряжать смартфоны и другие устройства. Его масса составляет 142 г — почти в 2,7 раза больше веса самого фонаря. Поэтому комплект рассчитан прежде всего на тех, кому важны дополнительные возможности питания и автономность, а не минимальный вес снаряжения. Сам фонарь гораздо удобнее носить отдельно, если необходимость в пауэрбанке отсутствует.

Источник: yankodesign

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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