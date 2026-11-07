На Солнце наблюдается массивная корональная дыра — в выходные возможны полярные сияния

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Эксперты подтверждают, что в ближайшие дни можно ожидать необычной солнечной активности. Высокая скорость солнечного ветра, превышающая типичные значения, дает возможность наблюдать полярное сияние гораздо южнее, чем обычно. Как правило, это явление наблюдается в северных регионах, но на этот раз его ареал может расшириться на гораздо большую территорию.

Это явление может быть особенным, поскольку увеличение солнечной активности вызвано исключительно большой и необычной формы корональной дырой. В таких областях магнитное поле Солнца раскрывается, позволяя солнечным частицам свободно течь к Земле. В результате, как сообщают эксперты, скорость солнечного ветра может достигать 550-650 километров в секунду по сравнению с типичной скоростью около 400 километров в секунду.

Прогнозы относительно силы этого явления включают возникновение геомагнитных бурь G1 в период с 6 по 8 ноября и даже всплеск до уровня G2 7 и 8 ноября. Такие события ранее происходили крайне редко, поэтому любители астрономии могут ожидать захватывающего зрелища.

Возможность наблюдения полярного сияния в более южных регионах зависит от многих факторов, включая силу и ориентацию магнитного поля, переносимого солнечным ветром. Когда поле направлено на юг, энергия легче проникает в магнитное поле Земли, что позволяет наблюдать более интенсивные явления. По этой причине предсказание полярного сияния — сложная задача.

Эксперты рекомендуют тем, кто заинтересован в наблюдении этого явления, смотреть в сторону северного горизонта. Чем меньше светового загрязнения, тем лучше условия для наблюдения за полярным сиянием.

Исключительно быстрый солнечный ветер и большая корональная дыра на Солнце — редкое сочетание, которое заставляет как ученых, так и астрономов-любителей с нетерпением следить за последними прогнозами. Наилучшая возможность наблюдать полярное сияние — в ближайшие ночи, особенно за пределами городов и при благоприятных погодных условиях.

Источник: wtftime