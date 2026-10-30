ПК от Dell с RTX PRO 6000 обошелся дешевле одной видеокарты

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| Новость | Платформа ПК

На фоне дефицита полупроводников и высоких цен на профессиональное железо покупатели в США обнаружили способ сэкономить: готовая рабочая станция в сборе обошлась дешевле, чем покупка одной только топовой видеокарты на свободном рынке. Согласно данным энтузиастов, рабочая станция Dell Pro Max Tower T2, укомплектованная флагманским ускорителем NVIDIA RTX PRO 6000 с 96 ГБ памяти GDDR7, была приобретена через американский сайт производителя за $13 395.42 с учетом налогов и купона.

Итоговая стоимость заказа Dell с RTX PRO 6000 составила 13 395 долларов, включая налоги и бесплатную доставку. (Изображение сгенерированно AI)
Итоговая стоимость заказа Dell с RTX PRO 6000 составила 13 395 долларов, включая налоги и бесплатную доставку. (Изображение сгенерированно AI)
Автор: Flow Источник: flow.google.com

Исходная цена конфигурации составляла $13,702.00, однако применение 10-процентного промокода снизило стоимость железа до $12,331.80. После добавления налога в размере $1,063.62 и бесплатной доставки итоговая сумма на чеке остановилась на отметке $13,395.42. Для сравнения, розничная стоимость standalone-версии RTX PRO 6000 на открытом рынке достигает $16,000, а некоторые ритейлеры задирают ценник до $16,499.99. Таким образом, покупка компьютера в сборе позволила сэкономить около $2,600 по сравнению с минимальной ценой голой видеокарты.

Интерфейс конфигуратора на официальном сайте Dell
Интерфейс конфигуратора на официальном сайте Dell
Автор: Dell / скриншот автора Источник: www.dell.com

Подобная экономия обусловлена компромиссами в базовой комплектации, которая целиком подчинена видеокарте. Помимо массивного 600-ваттного ускорителя, система оснащена процессором Intel Core Ultra 5 235 (14 ядер, 14 потоков, TDP 65 Вт), скромной плашкой оперативной памяти на 8 ГБ стандарта DDR5 (5600 МТ/с) и операционной системой Ubuntu Linux 24.04 LTS без дополнительного ПО. Покупателям, планирующим серьезные рабочие нагрузки в сфере искусственного интеллекта или рендеринга, неизбежно придется докупать память и накопители, однако сам прецедент демонстрирует редкую неэффективность розничного ценообразования на корпоративное железо.

Удастся  ли энтузиастам и дальше находить подобную выгоду в конфигураторах крупных OEM-производителей на фоне дефицита серверных компонентов — покажет ситуация с поставками в начале 2027 года.

Источник: Wccftech / WCCF

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Автор pchyolka   Рейтинг +544.20
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1 комментарий

P
А нам, россиянам и белорусам, зачем вся эта информация? Научите уже свою ии не брать с реддита темы для новостей.

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