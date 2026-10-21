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Компания Minisforum представила модель мини-ПК Elite Mini M2 Slim, которая по своим параметрам почти полностью совпадает с моделью M2 Air, и лишь корпус служит заметным отличием между ними. Если M2 Slim выпускается в черном исполнении, то M2 Air от Minisforum доступен также и в белом.

Minisforum Elite Mini M2 Slim Автор: Minisforum Источник: store.minisforum.com

Если говорить об основных параметрах, то M2 Slim, как и M2 Air, базируется на процессоре Intel Core 3 304 — начальном чипе семейства Wildcat Lake. В паре с ним идет оперативная память объемом до 16 ГБ, а для хранения данных предусмотрен всего один слот M.2. Мини-ПК имеет слот для TF-карт, благодаря чему объем памяти можно увеличить.

Корпус объемом 0,47 литра полностью оправдывает название устройства. Еще один весомый плюс M2 Slim в отличие от модели M2 Air — два порта Ethernet на 2,5 Гбит/с.

Minisforum Elite Mini M2 Slim Автор: Minisforum Источник: store.minisforum.com

За беспроводную связь отвечают WiFi 6E и Bluetooth 5.4. Среди прочих разъемов — два USB 3.2 Gen 2 Type-A, один USB 3.2 Gen 2 Type-C и два HDMI 2.0. К другим заметным особенностям M2 Slim относятся кулер с вентилятором, режим TDP до 28 Вт и возможность вывода изображения на три дисплея 4K.

Источник: notebookcheck