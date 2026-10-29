Один CD-плеер превратился в целую аудиосистему: km5 представила компактный микшер для двух источников звука и колонку в едином стиле

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| Новость | Аудио и звук

CD-проигрыватель с Bluetooth и зарядкой через USB-C можно превратить в полноценную аудиосистему. Японская компания km5 представила два устройства, которые дополнят компактный плеер Cp1: беспроводной микшер Mp1 и колонку Sp1. Все три модели выполнены в едином стиле и рассчитаны на использование в одной системе.

Автор: km5 Источник: km5.co.jp

Микшер позволяет объединять звук сразу с двух устройств. Например, к нему можно подключить два CD-проигрывателя или использовать плеер вместе со смартфоном. Соединение устанавливается по Bluetooth, поэтому обходиться без проводов можно и при работе с несколькими источниками музыки.

Для настройки звучания предусмотрен эквалайзер, который позволяет отдельно менять уровень низких, средних и высоких частот. После сведения двух каналов музыку можно передавать на беспроводные наушники или колонки. Сам Mp1 работает от встроенного аккумулятора до шести часов. По размерам и оформлению он соответствует Cp1, благодаря чему устройства можно разместить рядом друг с другом.

Автор: km5 Источник: km5.co.jp

Вторая новинка, km5 Sp1, представляет собой портативную колонку в таком же компактном корпусе. Основные элементы управления вынесены на верхнюю панель, а передняя сторона закрыта решеткой динамиков. Акустическая система включает два излучателя диаметром 45 мм и два пассивных элемента для усиления низких частот.

Колонка поддерживает не только Bluetooth, но и воспроизведение музыки с карт памяти microSD. Кроме того, предусмотрен FM-приемник, позволяющий слушать радиостанции без подключения к смартфону. По данным производителя, одного заряда аккумулятора хватает максимум на 12 часов работы.

Таким образом, km5 предлагает дополнить CD-проигрыватель устройствами для сведения музыки и ее воспроизведения. При этом Mp1 и Sp1 можно использовать и отдельно, без Cp1.

Выход обеих новинок запланирован на февраль 2027 года. Цены на микшер и колонку пока не объявлены. Для сравнения, сам CD-проигрыватель km5 Cp1 доступен на Amazon за 170 долларов США.

Источник: Notebookcheck

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