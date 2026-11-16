Meizu MIFI N1: Wi-Fi 6 маршрутизатор примерно за тысячу рублей

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| Новость | Сетевое оборудование

Meizu расширила ассортимент своего онлайн-магазина новым портативным Wi-Fi роутером — Meizu MIFI N1. Устройство пока доступно для предзаказа по рекомендованной цене 86,9 юаня (около $13) и предназначено для обеспечения доступа в интернет во время путешествий, поездок на работу или удаленной работы.

MIFI N1 поддерживает Wi-Fi 6 и обеспечивает скорость передачи данных до 150 Мбит/с. Он позволяет одновременно подключать до 16 устройств, что делает его удобным решением для небольших групп пользователей.

Основные характеристики Meizu MIFI N1:

* Поддержка сети: Wi-Fi 6

* Скорость передачи данных: До 150 Мбит/с

* Количество подключений: До 16 устройств

* Аккумулятор: 3 000 мАч, заявлена поддержка быстрой зарядки.

* Разъемы: USB-C для зарядки и подключения к сети.

* Безопасность: Поддержка шифрования WPA3.

* Корпус: Компактный и легкий дизайн из качественных материалов.

Скромные характеристики предполагают несильно нагруженные сценарии работы, либо как некое временное решение, например, до покупки основного оборудования или на случай, когда вышло из строя, либо пока не проложен кабель.

Источник: Gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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