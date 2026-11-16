Vivo Buds Clip за $90 уступили наушникам за $55: за что покупатель переплачивает?

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| Новость | Аудио и звук

Vivo Buds Clip оказались дороже TWS 4 на $35, хотя по ряду технических характеристик уступают им. Необычная ситуация объясняется разной конструкцией: новинка крепится к ушной раковине и не перекрывает слуховой канал, тогда как TWS 4 рассчитаны на привычное внутриканальное прослушивание с активным шумоподавлением.

Vivo Buds Clip
Vivo Buds Clip
Автор: Vivo Источник: www.vivo.com

Buds Clip стоят $90 и весят всего 5,2 г каждый. Они используют 12-мм излучатели и гибкую перемычку из титанового сплава с памятью формы. Наушники поддерживают LDAC, Bluetooth 6.1 и одновременное подключение к трём устройствам. Заряда хватает на 10 часов, а вместе с футляром — на 42 часа.

Vivo Buds Clip
Vivo Buds Clip
Автор: Vivo Источник: www.vivo.com

За $55 Vivo TWS 4 предлагают более серьёзные возможности для прослушивания музыки. Их 12,2-мм излучатели получили керамико-вольфрамовую диафрагму, а система активного шумоподавления обеспечивает заявленное снижение шума до 55 дБ. Поддерживаются LDAC, aptX Adaptive и Snapdragon Sound. Автономность достигает 11 часов без ANC и 45 часов с футляром. При включённом шумоподавлении показатели снижаются до 6 и 26 часов соответственно.

Vivo TWS 4
Vivo TWS 4
Автор: Vivo Источник: www.vivo.com.cn

Однако Buds Clip отыгрываются в удобстве повседневного использования: они поддерживают беспроводную зарядку, защищены по стандарту IP55 и могут одновременно работать с тремя устройствами. У TWS 4 защита соответствует IP54, а подключение ограничено двумя гаджетами. Получается, переплата за Buds Clip связана не с превосходством в качестве звука или автономности, а с открытой конструкцией и дополнительными возможностями подключения.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +115.40
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