Топ-менеджер Honor показал игровой планшет WIN вживую

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В преддверии презентации руководитель продуктового направления Honor опубликовал в Weibo живые фотографии готовящегося к выходу игрового планшета WIN.

Автор: Honor / Fang Fei Источник: m.weibo.cn

На снимках устройство продемонстрировано рядом с небольшой сумкой: по словам представителя компании, компактный гаджет с легкостью помещается в небольшой ручной клади и создан как удобное решение для поездок.

Автор: Honor / Fang Fei Источник: m.weibo.cn
Автор: Honor / Fang Fei Источник: m.weibo.cn

Премьера новинки состоится 21 октября в рамках масштабного мероприятия бренда, где также покажут смартфоны серии WIN 2, фирменный игровой ноутбук, контроллеры и сопутствующие аксессуары.

Источник: IT Home

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
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