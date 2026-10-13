Топ-менеджер Honor показал игровой планшет WIN вживую
В преддверии презентации руководитель продуктового направления Honor опубликовал в Weibo живые фотографии готовящегося к выходу игрового планшета WIN.
На снимках устройство продемонстрировано рядом с небольшой сумкой: по словам представителя компании, компактный гаджет с легкостью помещается в небольшой ручной клади и создан как удобное решение для поездок.
Премьера новинки состоится 21 октября в рамках масштабного мероприятия бренда, где также покажут смартфоны серии WIN 2, фирменный игровой ноутбук, контроллеры и сопутствующие аксессуары.
Источник: IT Home
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