Энтузиаст собрал ноутбук на Ryzen 7 с аккумулятором от электроинструмента

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Обычный аккумулятор для электроинструмента стал источником питания для самодельного компьютера Slurptop. Энтузиаст под псевдонимом Slurp Burgers собрал устройство на базе AMD Ryzen 7 7730U, оснастил его механической клавиатурой и трекболом, а корпус напечатал на 3D-принтере. Вместо тонкого корпуса привычного ноутбука получилась массивная жёлто-чёрная конструкция с ручкой для переноски, напоминающая инструментальный кейс из киберпанк-фильма.

В основе Slurptop лежит материнская плата мини-ПК GMKtec M5 Ultra с восьмиядерным процессором Ryzen 7 7730U и 16 потоками вычислений. Компьютер получил 64 ГБ оперативной памяти DDR4, SSD на 500 ГБ и 14-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей. Встроенная клавиатура на 82 клавиши использует механические переключатели, а вместо тачпада установлен трекбол. В крышку также встроен графический планшет XP-Pen.

Самое необычное решение касается питания: Slurptop работает от съёмных аккумуляторов Kobalt напряжением 24 В, предназначенных для электроинструментов. По данным автора проекта, одного заряда хватает примерно на четыре-пять часов работы при небольшой нагрузке.

Батарею можно заменить на другую, но без прерывания питания это сделать нельзя. Для перехода между аккумулятором и электросетью предусмотрен модуль бесперебойного питания, а заряжать батареи приходится отдельно, с помощью штатного зарядного устройства.

Корпус изготовлен из пластиковых материалов с наполнением стекловолокном и углеродным волокном. В районе шарнира крышки конструкцию усиливает алюминиевая планка, а в ручку встроен небольшой OLED-дисплей. Slurptop остаётся индивидуальным инженерным проектом, а не серийным ноутбуком. Его создатель сделал ставку на нестандартную эргономику, заменяемые компоненты и возможность использовать распространённые аккумуляторы от электроинструментов вместо обычной встроенной батареи.

Источник: slurpburgers