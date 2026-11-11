Что скрывается внутри новейшего светящегося логотипа Apple?

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Apple вернула подсвечиваемую эмблему на MacBook Pro, но теперь она работает иначе: за OLED-дисплеем спрятаны четыре крошечных светодиода. Разборка iFixit раскрывает принцип работы подсветки, детали нового дисплея и изменения в ремонтопригодности.

Автор: iFixit Источник: www.notebookcheck.net

В прежних MacBook логотип светился за счёт подсветки экрана, проходящей через вырез в крышке, поэтому загорался только при включённом дисплее. В новой модели светодиоды за экраном проходят через отражающий слой и рассеиватель, создавая равномерно освещённое яблоко с зеркальным покрытием — оно блестит даже при выключенной подсветке. Ирония в том, что Apple убрала логотип в 2016 году и вернула его лишь после отказа от ЖК-подсветки, которая изначально делала его возможным. Добраться до блока подсветки непросто: iFixit повредила OLED-панель и сенсорные слои при попытке разделить стекло, что показывает рискованность такого ремонта.

Автор: iFixit Источник: www.notebookcheck.net

Разборка выявила и другие детали. Тандемная OLED-панель имеет частоту 120 Гц и пиковую яркость до 2000 нит, а синие субпиксели под микроскопом заметно крупнее красных и зелёных — это снижает нагрузку на них, так как синие OLED-материалы быстрее изнашиваются. Несмотря на сенсорный экран и вернувшийся логотип, ноутбук стал легче: 14-дюймовая модель весит 1,38 кг, примерно на 170 г меньше сопоставимой MacBook Pro M6, при почти неизменной ёмкости аккумулятора.

Автор: iFixit Источник: www.notebookcheck.net

С ремонтопригодностью тоже есть прогресс: замена крышки дисплея не сложнее, чем в прошлом поколении, больше не нужен отдельный датчик угла наклона, а софт для ремонта распознал заменённые логическую плату, дисплей и Touch ID. При этом вентиляторы и порты USB-C по-прежнему трудноступны, HDMI и кардридер SD припаяны к плате, а память немодульная. iFixit поставила новой 14-дюймовой модели 5 из 10 — на балл выше предыдущей.

Источник: Notebookcheck

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