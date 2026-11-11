Карл Пей показал тизер первого ИИ-устройства Nothing с релизом в декабре

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Бренд Nothing анонсировал устройство без экрана, официальный релиз которого запланирован на декабрь 2026 года. Основатель и генеральный директор компании Карл Пей опубликовал тизер с фрагментом устройства прямоугольной формы, оснащенного кнопкой записи с красной точкой, а также двумя световыми индикаторами красного и зеленого цветов.

Ранее Карл Пей в социальной сети X сообщил о подготовке к выпуску первого автономного устройства компании на базе искусственного интеллекта. По словам главы Nothing, новинка представляет собой специализированный инструмент для работы в эпоху ИИ, формат которого не предусматривает наличие собственного экрана и не мог быть реализован в виде приложения для смартфона.

Официальные технические подробности и наименование устройства на данный момент не раскрываются. В качестве возможных вариантов назначения новинки рассматриваются диктофон с функциями обработки речи на базе ИИ или отдельное портативное устройство с голосовым ассистентом.

Источник: Carl Pei / X