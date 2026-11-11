Карл Пей показал тизер первого ИИ-устройства Nothing с релизом в декабре

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | ИИ, сервисы и приложения

Бренд Nothing анонсировал устройство без экрана, официальный релиз которого запланирован на декабрь 2026 года. Основатель и генеральный директор компании Карл Пей опубликовал тизер с фрагментом устройства прямоугольной формы, оснащенного кнопкой записи с красной точкой, а также двумя световыми индикаторами красного и зеленого цветов.

Ранее Карл Пей в социальной сети X сообщил о подготовке к выпуску первого автономного устройства компании на базе искусственного интеллекта. По словам главы Nothing, новинка представляет собой специализированный инструмент для работы в эпоху ИИ, формат которого не предусматривает наличие собственного экрана и не мог быть реализован в виде приложения для смартфона.

Автор: Carl Pei / X Источник: x.com

Официальные технические подробности и наименование устройства на данный момент не раскрываются. В качестве возможных вариантов назначения новинки рассматриваются диктофон с функциями обработки речи на базе ИИ или отдельное портативное устройство с голосовым ассистентом.

Источник: Carl Pei / X

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Интересуюсь технологиями и рассказываю о них вам.
? 0 103 0
Автор dima0782 Рейтинг +613.70
Блог ИИ, сервисы и приложения 715 4934 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Новая выставка картин зятя Третьякова открылась в Третьяковской галерее: к 160-летию Бакста

С 10 ноября до весны 2027 года в Инженерном корпусе ГТГ отмечают 160-летия Льва Бакста. В историю культуры этот художник вошел именно под такой фамилией, которую сменил ради брака с овдовевшей...

Зачем Сальвадор Дали спал с ключом в руке и как этот прием помогает мозгу находить новые идеи

В 1948 году испанский художник Сальвадор Дали выпустил книгу «50 магических секретов мастерства». Помимо технических советов по выбору кистей и смешиванию красок, он подробно описал в ней необычный...

✦ ИИ  Считаю хостел по метрам: что просят франшизы и из чего складывается смета

Франшиза отеля в разговоре обычно живёт на двух картинках: либо дворец из презентации, либо «купи кровати и сдавай». Реальная рамка между ними читается по открытым карточкам. Я снял выдачу раздела...

Паровозы под Лондоном: как в 1863 году заработало первое метро в мире

Утром 10 января 1863 года лондонцы спускались под землю не в электрический поезд, а в деревянные вагоны, за которыми стоял настоящий паровоз. В тоннеле горели газовые лампы, из локомотива...