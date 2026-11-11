Дизельным асфальтоукладчикам бросили вызов: электрическая машина укладывает 500 тонн покрытия в час

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Швейцарская Ammann вывела на дорожные работы электрический асфальтоукладчик eABG 4820, способный укладывать до 500 тонн покрытия в час. Вместо дизельного двигателя машина получила аккумуляторную систему ёмкостью 270 кВт·ч. Первым местом её применения стал нидерландский Гронинген, где техника участвовала в строительстве велосипедной дорожки.

Энергию обеспечивают три аккумуляторных блока Volvo Group. Электропривод Volvo Penta развивает мощность 99 кВт и работает при напряжении 600 В. Машина укладывает асфальт полосами шириной до 6,5 метра, а заявленная производительность достигает 500 тонн в час. По данным Ammann, за рабочий день она способна уложить до 1200 тонн покрытия с промежуточной подзарядкой.

Отказ от дизеля позволил снизить шум на строительной площадке и полностью исключить выхлопные газы непосредственно во время работы. Это особенно важно при ремонте дорог рядом с жилыми домами. По словам работников, теперь во время смены продолжительностью 10 часов можно лучше слышать происходящее вокруг и общаться с коллегами без постоянного шума двигателя.

Силовая электроника управляет подачей энергии с учётом нагрузки на гидравлические системы и другие механизмы. Для быстрой зарядки предусмотрен разъём CCS2 мощностью до 150 кВт: восполнение заряда занимает около полутора часов. При использовании переменного тока мощностью 22 кВт процесс растягивается примерно на 12 часов.

Источник: volvopenta