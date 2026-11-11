Cambridge Audio научила колонки настраивать звук под комнату без измерительного оборудования

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| Новость | Аудио и звук

Компания Cambridge Audio добавила автоматическую коррекцию акустики RoomMagic в активные стереосистемы L/R X и L/R M. Для настройки теперь достаточно смартфона или планшета: отдельный измерительный микрофон покупать не придётся, а сама функция распространяется бесплатно через платформу StreamMagic.

Автор: Cambridge Audio Источник: www.ecoustics.com

RoomMagic проводит два измерения. Сначала система калибрует встроенный микрофон мобильного устройства, учитывая его индивидуальные особенности, затем анализирует акустику помещения с позиции слушателя. На основе полученных данных программа формирует корректирующий профиль для конкретной комнаты.

В отличие от систем, которые меняют звучание во всём частотном диапазоне, RoomMagic сосредоточена на низких частотах. Именно бас сильнее всего зависит от размеров помещения, расположения мебели и отражения звуковых волн. Средние и высокие частоты остаются без изменений, чтобы сохранить исходную настройку колонок и избежать лишних искажений.

Автор: Cambridge Audio Источник: www.ecoustics.com

Пользователь может выбрать одну из трёх целевых эквализационных кривых и регулировать интенсивность коррекции ползунком. Настройка занимает несколько минут и выполняется непосредственно в StreamMagic. Обновление распространяется с 11 ноября 2026 года, не требует подписки и не предусматривает отдельного приложения или дополнительного оборудования.

Источник: ecoustics

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
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