Cambridge Audio научила колонки настраивать звук под комнату без измерительного оборудования

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Компания Cambridge Audio добавила автоматическую коррекцию акустики RoomMagic в активные стереосистемы L/R X и L/R M. Для настройки теперь достаточно смартфона или планшета: отдельный измерительный микрофон покупать не придётся, а сама функция распространяется бесплатно через платформу StreamMagic.

RoomMagic проводит два измерения. Сначала система калибрует встроенный микрофон мобильного устройства, учитывая его индивидуальные особенности, затем анализирует акустику помещения с позиции слушателя. На основе полученных данных программа формирует корректирующий профиль для конкретной комнаты.

В отличие от систем, которые меняют звучание во всём частотном диапазоне, RoomMagic сосредоточена на низких частотах. Именно бас сильнее всего зависит от размеров помещения, расположения мебели и отражения звуковых волн. Средние и высокие частоты остаются без изменений, чтобы сохранить исходную настройку колонок и избежать лишних искажений.

Пользователь может выбрать одну из трёх целевых эквализационных кривых и регулировать интенсивность коррекции ползунком. Настройка занимает несколько минут и выполняется непосредственно в StreamMagic. Обновление распространяется с 11 ноября 2026 года, не требует подписки и не предусматривает отдельного приложения или дополнительного оборудования.

Источник: ecoustics