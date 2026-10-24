Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Apple испытывает большой складной планшет, дизайн которого может быть похож на Huawei MateBook Fold. По данным китайского инсайдера @Kang, компания рассматривает формат устройства с гибким экраном, который в раскрытом состоянии будет сопоставим по размеру с небольшим монитором. Аналитик Мин-Чи Куо ранее прогнозировал выход складного iPad примерно в 2028 году.

Ожидаемая диагональ дисплея составит 18-20 дюймов. Для сравнения, у представленного Huawei MateBook Fold экран имеет диагональ 18 дюймов в раскрытом состоянии и складывается до формата, сопоставимого с 13-дюймовым ноутбуком. Устройство Huawei оснащено двухслойной OLED-матрицей, встроенной подставкой и поддерживает стилус.

По сведениям Куо, Apple планирует использовать сверхтонкое защитное стекло UTG. Материалы для него, как ожидается, будет эксклюзивно поставлять Corning, а компания General Interface Solutions займётся обработкой стекла, отделкой кромок, проверкой качества и упаковкой. Эти сведения относятся к предполагаемой производственной цепочке, а окончательные характеристики будущего планшета пока не подтверждены.

Ранее журналист Bloomberg Марк Гурман описывал концепцию устройства как два iPad Pro рядом друг с другом. Одной из сложнейших задач для Apple остаётся уменьшение видимости складки на экране. По оценке, приведённой в публикации Gizmochina, в первый год продаж компания может поставить от 500 тысяч до 1 млн таких устройств. Официального анонса и подтверждённой даты выхода пока нет.

Источник: weibo