Apple хочет сложить планшет пополам: компания готовит гигантский iPad

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Apple испытывает большой складной планшет, дизайн которого может быть похож на Huawei MateBook Fold. По данным китайского инсайдера @Kang, компания рассматривает формат устройства с гибким экраном, который в раскрытом состоянии будет сопоставим по размеру с небольшим монитором. Аналитик Мин-Чи Куо ранее прогнозировал выход складного iPad примерно в 2028 году.

Автор: recraft Источник: www.recraft.ai

Ожидаемая диагональ дисплея составит 18-20 дюймов. Для сравнения, у представленного Huawei MateBook Fold экран имеет диагональ 18 дюймов в раскрытом состоянии и складывается до формата, сопоставимого с 13-дюймовым ноутбуком. Устройство Huawei оснащено двухслойной OLED-матрицей, встроенной подставкой и поддерживает стилус.

По сведениям Куо, Apple планирует использовать сверхтонкое защитное стекло UTG. Материалы для него, как ожидается, будет эксклюзивно поставлять Corning, а компания General Interface Solutions займётся обработкой стекла, отделкой кромок, проверкой качества и упаковкой. Эти сведения относятся к предполагаемой производственной цепочке, а окончательные характеристики будущего планшета пока не подтверждены.

Ранее журналист Bloomberg Марк Гурман описывал концепцию устройства как два iPad Pro рядом друг с другом. Одной из сложнейших задач для Apple остаётся уменьшение видимости складки на экране. По оценке, приведённой в публикации Gizmochina, в первый год продаж компания может поставить от 500 тысяч до 1 млн таких устройств. Официального анонса и подтверждённой даты выхода пока нет.

Источник: weibo

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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