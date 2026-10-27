Поворот головы меняет звуковую сцену: Audeze упростила разработку пространственного аудио для игр

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| Новость | Аудио и звук

Наушники Audeze Maxwell 2 ANC научились передавать разработчикам игр пространственный звук без дополнительного ПО. Компания Audeze совместно с Audiokinetic добавила поддержку отслеживания поворотов головы непосредственно в аудиосреду Wwise. Это позволяет разработчикам проверять расположение звуков в трёхмерном пространстве прямо во время работы над игрой, без отдельных программ для обработки данных с датчиков.

Автор: Audeze Источник: www.ecoustics.com

Для подключения гарнитуры достаточно использовать USB-C или беспроводной USB-C-адаптер с низкой задержкой. Система отслеживания движений головы работает в реальном времени и самостоятельно калибруется. Разработчики могут оценивать, как меняется воспринимаемое направление звука при поворотах головы, и точнее настраивать пространственное аудио.

Интеграция пригодится не только при создании обычных игр. Она поддерживает сценарии с VR-эмуляцией, бинауральной обработкой звука для Tempest 3D AudioTech от Sony и нестандартными конфигурациями динамиков, которые используют в развлекательных пространствах. Для мониторинга звука в гарнитуре применяются 90-миллиметровые планарно-магнитные излучатели с технологиями Uniforce, Fluxor, Fazor и SLAM.

Версия Maxwell 2 ANC также оснащена активным шумоподавлением, которое, по заявлению производителя, помогает сохранять стабильную частотную характеристику при его включении. В новой интеграции гарнитура выступает не просто устройством для прослушивания готовой игры, а инструментом для настройки и проверки пространственного звука на этапе разработки.

Источник: ecoustics

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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