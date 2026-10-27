Космический охотник за самыми мощными взрывами Вселенной завершил 22-летнюю миссию

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| Новость | Наука и космос

Космический исследователь, занимавшийся поиском самых мощных взрывов во Вселенной, завершил свою 22-летнюю экспедицию. Обсерватория Swift, которая помогла астрономам обнаружить тысячи гамма-всплесков, больше не может полноценно вести наблюдения. Аппарат подвела орбита: из-за усиления солнечной активности атмосфера Земли стала сильнее тормозить его, и высота полёта постепенно снизилась. Попытка поднять Swift с помощью коммерческого космического буксира не увенчалась успехом.

Автор: Центра космических полетов имени Годдарда NASA Источник: www.livescience.com

Запущенный в ноябре 2004 года Swift был создан для охоты за гамма-всплесками — короткими, но чрезвычайно мощными выбросами энергии, которые сопровождают некоторые из самых катастрофических событий во Вселенной. Такие сигналы могут исчезнуть за считаные секунды, поэтому обсерватория должна была быстро находить источник вспышки и направлять на него телескопы. Приборы работали в гамма-, рентгеновском, ультрафиолетовом и оптическом диапазонах, позволяя наблюдать развитие события после первоначального выброса.

За 22 года Swift обнаружил более 2000 гамма-всплесков и наблюдал свыше 1400 сверхновых. Его вклад не ограничился регистрацией космических катастроф: данные обсерватории легли в основу тысяч научных публикаций и помогли исследовать процессы, происходящие при гибели массивных звёзд и слиянии компактных объектов. Архив миссии объёмом около 12 ТБ останется доступен исследователям и после завершения полёта.

К октябрю 2026 года высота орбиты Swift снизилась примерно до 275 км. Из-за атмосферного торможения аппарат уже не мог надёжно ориентировать телескопы для наблюдений. Теперь обсерваторию ожидает вход в атмосферу и разрушение. Но завершение полёта не означает завершения научной работы: накопленные за два десятилетия данные ещё позволят астрономам находить закономерности в самых энергичных событиях Вселенной.

Источник: livescience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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