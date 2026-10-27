BYD готовит к выходу 5,27-метровый гибридный внедорожник с запасом хода 1600 км

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| Новость | Авто и транспорт

Китайский бренд Fang Cheng Bao, принадлежащий BYD, готовит к выходу сразу две новые модели: крупный шестиместный гибридный внедорожник Ti 9 и подключаемый гибридный пикап Shark. Первую модель планируют вывести на рынок после 15 ноября 2026 года, вторую — в конце ноября или начале декабря. О сроках сообщил генеральный менеджер бренда Сюн Тяньбо.

Автор: Autohome Источник: carnewschina.com

Пятиметровый Ti 9 станет флагманом семейства городских внедорожников марки. При длине 5,27 м и колёсной базе 3,13 м он получит шесть посадочных мест и гибридную силовую установку общей мощностью 400 кВт (536 л. с.). В её состав входят 1,5-литровый бензиновый турбомотор, два электродвигателя мощностью до 200 кВт каждый и литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 66,48 кВт·ч. Заявленный запас хода только на электротяге достигает 310 км по циклу WLTC, а суммарный пробег с полным баком и заряженной батареей превышает 1600 км.

В салоне предусмотрены раздельные кресла второго ряда, панорамный дисплей диагональю 30 дюймов и откидной экран для задних пассажиров на 21,4 дюйма. В оснащение также войдут пневматическая подвеска DiSus-A с функцией предварительной оценки дорожного покрытия и система выбора режимов движения по разным типам местности iATS.

Пикап Shark, дебютировавший в Мексике в мае 2024 года, теперь готовится к выходу на внутренний рынок Китая. Местная версия длиной 5,46 м получит полный привод с двумя электромоторами суммарной пиковой мощностью 320 кВт (429 л. с.) и бензиновый турбомотор объёмом 1,5 л. Заявленная грузоподъёмность составляет 460 кг, максимальная скорость — 180 км/ч. Цены и комплектации обеих моделей пока не объявлены.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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