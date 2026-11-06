Xiaomi начала глобальное распространение HyperOS 4 на Android 17: обновление получат десятки смартфонов

Xiaomi подготовила переход на HyperOS 4 для 82 смартфонов и планшетов под брендами Xiaomi, Redmi и POCO. Глобальное распространение новой системы разделили на три этапа: первые устройства получают обновление в начале ноября 2026 года, следующая партия подключится в середине месяца, а заключительная — в декабре. В список вошли не только новые модели, но и флагманы предыдущих поколений, включая Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Ultra.

Всего график охватывает 67 смартфонов и 15 планшетов. В первую волну вошли Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17T и 17T Pro, Redmi Note 15, Redmi 17, POCO F8 Ultra и F8 Pro, а также POCO X8 Pro и другие модели. С середины ноября обновление ожидается для Xiaomi 15 и 15 Ultra, Xiaomi 15T, Redmi Note 17, POCO F7 и F9, а также планшетов Xiaomi Pad 7. В декабре очередь дойдёт до Xiaomi 14 и 13, складного MIX Flip, серии Xiaomi 13T, Redmi Note 14 и POCO F6.

HyperOS 4 получит новый интерфейс Soft Light Glass с полупрозрачными элементами, эффектами света и тени, обновлённым экраном блокировки и группировкой уведомлений. Xiaomi также переработала управление памятью и планирование нагрузки. По результатам внутренних испытаний на Xiaomi 17 Ultra запуск 30 приложений после девяти часов использования сократился с 40,3 до 36,8 секунды — на 8,7% по сравнению с HyperOS 3. Производитель указывает, что фактические результаты могут отличаться в зависимости от устройства.

При этом опубликованные сроки обозначают начало распространения обновления, а не гарантированную дату его появления на каждом смартфоне. Xiaomi предупреждает, что график может меняться в зависимости от региона, оператора, модели и хода разработки. Очерёдность устройств внутри каждой группы также не определяет последовательность установки. HyperOS 4 основана на Android 17, однако доступность отдельных функций будет зависеть от конкретной модели и региона.

Источник: gizmochina