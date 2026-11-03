Xiaomi 18 Fold больше не находится на вершине рейтинга флагманов Android AnTuTu, его сместил Honor Win 2

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

AnTuTu опубликовала свой октябрьский рейтинг, в котором складной смартфон теперь занимает четвертое место после того, как три телефона Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 получили более высокие оценки.

Примечательно, что Honor Win 2 занимает первое место со средним баллом 4 958 339 баллов в конфигурации 16 ГБ + 512 ГБ. В телефоне установлен чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и колоссальная батарея емкостью 10 100 мАч.

Red Magic 12 Pro+ занимает второе место с 4 956 846 очками с тем же чипом. Его протестированная конфигурация имеет 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Разрыв между ним и Honor Win 2 составляет всего 1493 балла. iQOO 16 занимает третье место с 4 865 546 баллами, также в конфигурации 16 ГБ + 1 ТБ.

Xiaomi 18 Fold занимает четвертое место с 4 737 201 баллом. Он работает на собственном чипе XRING O3 от Xiaomi и возглавил сентябрьский рейтинг. Несмотря на падение, его рейтинг остается одним из самых высоких в списке, хотя новые телефоны Snapdragon теперь продвинулись вперед.

OnePlus 16 и Honor Magic 9 Pro Max занимают пятое и шестое места соответственно. Оба используют Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, а это означает, что пять из шести лучших телефонов теперь используют один и тот же чип.

Первые два телефона с MediaTek Dimensity 9600 Pro находятся дальше в списке. Vivo X500 Pro Max занимает седьмое место с 4 354 880 баллами, за ним следует Oppo Find X10 Pro Max с 4 335 762 баллами. Оба заметно отстают от группы Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Замыкают топ-10 Honor Win RT 2 на девятом месте и iQOO 15 Ultra на десятом. Оба используют Snapdragon 8 Elite Gen 5 предыдущего поколения и набрали от 4,27 до 4,28 миллиона баллов.

Источник: Gizmochina