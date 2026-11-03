Утечка: Redmi Turbo 6 Max / Poco X9 Pro Max оснащен 7" LIPO-дисплеем с 2K@185 Гц

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Redmi только что выпустила телефоны серии Redmi K100, начиная с Redmi K100 Pro и Pro Max. Теперь ожидается, что бренд переключит внимание на серию Turbo, которая может появиться до конца этого года в Китае. За несколько недель до запуска надежный информатор Digital Chat Station поделился свежими эксклюзивными подробностями о большом плоском дисплее флагманского класса, который, как предполагается, будет предназначен для Redmi Turbo 6 Max.

Согласно эксклюзивному сообщению, в телефоне будет использоваться примерно 7-дюймовый плоский экран с разрешением 2K и сверхвысокой частотой обновления примерно 185 Гц. Digital Chat Station также предлагает упаковку LIPO для ультраузких рамок со всех четырех сторон, при этом ожидается, что эти рамки будут иметь толщину около 1 мм. Большие закругленные углы, поддержка BT.2020 и подложка с высокой яркостью и низким энергопотреблением завершают образ флагманского экрана.

Пост Digital Chat Station
Пост Digital Chat Station
Автор: gizmochina Источник: www.gizmochina.com

Упаковка LIPO — это технология премиум-класса, которая позволяет уменьшить нижнюю рамку, чтобы все четыре стороны выглядели более ровными. До сих пор она в основном появлялась на флагманах более высокого класса, поэтому появление на телефоне Turbo было бы явным шагом вперед для этой серии. Частота обновления 185 Гц также будет большим скачком по сравнению с текущей моделью Max, максимальная частота которой составляет 120 Гц.

Digital Chat Station ранее указывал на 7-дюймовый плоский 2K OLED-экран для этого высокопроизводительного телефона, а также батарею емкостью более 10 000 мАч и Dimensity 9500 от MediaTek. В других местах также упоминается металлическое шасси, класс защиты IP68/IP69, ультразвуковой датчик отпечатков пальцев на дисплее и простая конструкция задней панели с двумя камерами. Скорость зарядки и датчики камеры пока остаются в секрете.

Redmi еще не подтвердила Turbo 6 Max или какие-либо из этих характеристик. Запуск в Китае примерно в январе будет соответствовать срокам запуска Turbo 5 Max, хотя этот график пока остается также слухом. До тех пор, пока не появятся официальные подробности, стоит рассматривать информацию о 7″ дисплее с LIPO и разрешением 2K 185 Гц как раннюю и предварительную, а не как окончательную спецификацию.

Как и предыдущее поколение, Redmi Turbo 6 Max может быть переименован во всем мире в Poco X9 Pro Max.

Источник: Gizmochina

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