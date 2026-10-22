Старую память из смартфонов и серверов начали возвращать в новые телефоны

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Китайские производители смартфонов рассматривают возможность установки восстановленных чипов оперативной памяти DRAM в новые бюджетные модели. Причиной стал дефицит микросхем и рост цен на них, из-за которого компании сокращали производственные планы.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Для повторного использования микросхемы извлекают из старых смартфонов, компьютеров и серверов, очищают, проверяют и устанавливают на новые платы. Некоторые производители, по имеющимся данным, рассматривают даже бюджетные модели, в которых вся оперативная память будет состоять из восстановленных чипов. В конце третьего квартала 2026 года отдельные китайские бренды начали пересматривать производственные планы в сторону увеличения.

Причина дефицита связана с ростом спроса на память для систем искусственного интеллекта. Samsung и SK Hynix направляют больше производственных мощностей на выпуск высокоскоростной памяти HBM и серверной DRAM, что ограничивает предложение недорогой памяти LPDDR для смартфонов. На этом фоне повторное использование микросхем помогает производителям сдерживать расходы и сохранять выпуск доступных устройств.

У такого решения есть ограничения: чипы, проработавшие пять-шесть лет, могут иметь повышенный риск ошибок при хранении данных. Проверка позволяет отсеять неисправные экземпляры, но не гарантирует прежний ресурс. По оценке Counterpoint Research, переработанная память остаётся временным способом справиться с дефицитом, который может сохраниться и после 2027 года.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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