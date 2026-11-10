Смартфоны POCO X8 со специальными ценами с 11 по 30 ноября в России

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Бренд POCO объявил специальные цены на серию смартфонов X8. Они действуют с 11 по 30 ноября включительно. Самый доступный смартфон акции, POCO X8 Pro с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя, стоит 26 851 рубль. Самый дорогой, POCO X8 Pro Max с 12 ГБ и 512 ГБ, стоит 39 425 рублей.

Цены остальных моделей: POCO X8s, 29 537 рублей; POCO X8 Pro с 12 ГБ и 512 ГБ, 31 962 рубля; POCO X8 Pro Max с 12 ГБ и 256 ГБ, 36 667 рублей.

POCO X8 Pro Max построен на процессоре MediaTek Dimensity 9500s. Его экран диагональю 6,83 дюйма (около 17,3 см) выполнен по технологии AMOLED, работает с частотой 120 Гц и яркостью до 3500 нит. Аккумулятор ёмкостью 8500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт и реверсивную на 27 Вт, с помощью которой телефон может отдавать энергию другим устройствам. Корпус соответствует стандартам защиты IP66, IP68, IP69 и IP69K. Последний означает устойчивость к струям горячей воды под высоким давлением.

Автор: po.co Источник: www.po.co

POCO X8 Pro работает на процессоре Dimensity 8500 Ultra. Его экран диагональю 6,59 дюйма (около 16,7 см) имеет разрешение 1,5K. Аккумулятор ёмкостью 6500 мАч поддерживает ту же зарядку 100 Вт. Основная камера на 50 Мп оснащена оптической стабилизацией, которая компенсирует дрожание руки при съёмке. Испарительная камера, тонкий герметичный контур с жидкостью, отводит тепло от процессора во время игр.

Компактный POCO X8s с экраном диагональю 6,35 дюйма (около 16,1 см) и разрешением 2656x1220 пикселей работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 4. Его основная камера на 50 Мп с сенсором Light Fusion 800 дополнена телеобъективом с двукратным зумом. Аккумулятор ёмкостью 6330 мАч поддерживает зарядку 100 Вт. Корпус защищён по стандарту IP68.

Специальные цены на смартфоны серии POCO X8 действуют до 30 ноября включительно.

Источник: 4pda

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Автор Derbi Рейтинг +8.30
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