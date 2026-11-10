Обычные плечики заменили стальным листом и цепью: alter ST. сделала необычную вешалку

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| Новость | Одежда и аксессуары

Дизайнерская мастерская alter ST. разработала плечики для одежды AS-15, в которых вместо привычной деревянной или пластиковой конструкции используется листовая сталь. Модель получила необычный крюк-петлю, широкие плечи и металлическую цепь в нижней части, на которую можно повесить брюки или шарф.

Автор: alter ST. Источник: altstil.ru

Конструкция состоит из нескольких стальных элементов. Крюк изготовлен из цельного листа металла, а плечевые части соединены штифтами. Нижняя цепь выполняет дополнительную функцию: позволяет разместить второй предмет одежды, не используя отдельную вешалку.

Размеры AS-15 составляют 425 x 12 x 290 мм, масса — 1,3 кг. Для изготовления используют листовую сталь и цепь. Покупатель может выбрать нержавеющую сталь или вариант с окрашенным металлическим покрытием. Производитель также принимает заказы на изменение размеров изделия.

Модель продаётся поштучно, изготовление занимает от 14 дней. На официальном сайте указана начальная стоимость 3400 рублей, вариант из стали под покраску предлагается от 2300 рублей. По сути, AS-15 превращает обычную бытовую вешалку в самостоятельный металлический предмет интерьера.

Источник: altstil

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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