Смартфонам Honor 700 приписывают чипы Snapdragon 8-ой серии и батарею на 9000 мА·ч

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Honor, как ожидается, представит серию смартфонов Honor 700 в Китае уже в этом месяце. По данным инсайдера Digital Chat Station, устройства получат процессоры Qualcomm Snapdragon 8-й серии: Snapdragon 8s Gen 4 в стандартной модели и более мощный Snapdragon 8 Gen 5 — в Honor 700 Pro.

Honor 600 Pro (модель для китайского рынка) скоро обзаведется преемником Автор: Honor Источник: www.honor.com

Выбор таких процессоров может обеспечить бренду серьезное преимущество над главными конкурентами — сериями Oppo Reno 17 и Vivo S70, чей релиз также запланирован на ноябрь. Для сравнения, стандартному Oppo Reno 17 приписывают более скромный чип Snapdragon 7 Gen 4, а версии Reno 17 Pro — платформу MediaTek Dimensity 8500 Super. В свою очередь, Vivo S70, как ожидается, получит Snapdragon 8s Gen 4, что ставит его на один уровень с базовым Honor 700, но оставляет позади модели Pro.

Ранее сообщалось, что смартфоны линейки Honor 700 получат 6,57-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и дополнительный дисплей диагональю 1,72 дюйма на задней панели. Основной камере приписывают разрешение 200 Мп, а в версии Pro, по слухам, появится еще 50-мегапиксельный перископный телеобъектив. Кроме того, сообщается, что обе модели будут поддерживать установку внешнего 200-миллиметрового телеконвертера (экстендера) для зум-съемки.

Ещё одна ожидаемая особенность серии — аккумуляторы ёмкостью около 9000 мА·ч. Проводная зарядка у них будет осуществляться на мощности 80 Вт, что уже подтверждено китайским регулятором 3C. Модель Honor 700 Pro также получит будет поддерживать беспроводную зарядку на 50 Вт.

Здесь стоит отметить, что речь идет именно о китайских версиях, которые придут на смену Honor 600 и Honor 600 Pro для этого же рынка. По характеристикам и внешне они отличались от одноименных глобальных моделей.

Источник: Gizmochina