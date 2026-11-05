Маленькие красные точки, обнаруженные «Джеймсом Уэббом», могут содержать ключ к открытию первых черных дыр

Астрофизики из Университета Джонса Хопкинса проверили популярную гипотезу о том, что загадочные «маленькие красные точки», обнаруженные космическим телескопом «Джеймс Уэбб», могут быть первыми черными дырами, образовавшимися до появления звезд.

С момента начала научных наблюдений «Уэбба» в 2022 году астрономы обнаружили сотни компактных красных объектов, которые получили название «маленькие красные точки» (Little Red Dots). Их источники расположены на очень больших красных смещениях, что соответствует ранней Вселенной, и отличаются необычно высокой светимостью при малых размерах. Согласно принятым моделям, масса черных дыр в них значительно превышает ту, которую можно было бы ожидать, исходя из массы их звездного населения.

Ученые сосредоточились на объекте QSO1, который появился всего через 700 миллионов лет после Большого взрыва. В отличие от большинства других «красных точек», QSO1 почти полностью состоит из водорода и гелия — первичных элементов, образовавшихся в ранней Вселенной, и практически не содержит более тяжелых элементов. Именно эти свойства делают его удобной мишенью для проверки сценария первичных черных дыр.

«Маленькие красные точки» в объективе «Джеймса Уэбба»: данные глубоких обзоров EIGER и FRESCO показали неожиданно большое число тусклых активных ядер галактик (растущих сверхмассивных черных дыр) в ранней Вселенной — всего через 1,2 миллиарда лет после Большого взрыва (z ≈ 5). Автор: Jorryt Matthee Источник: commons.wikimedia.org

В исследовательской работе, опубликованной в журнале Physical Review Letters, специалисты смоделировали три возможных пути формирования QSO1. Прямое образование столь массивной черной дыры в ранней Вселенной исключается ограничениями, накладываемыми искажениями реликтового излучения. Иерархические слияния более легких первичных черных дыр хотя и возможны, но требуют существования крайне редких плотных гало темной материи на больших красных смещениях. Наиболее вероятным сценарием, по мнению авторов, является аккреция газа на первичную черную дыру промежуточной массы, которая в процессе роста могла достичь наблюдаемых характеристик QSO1.

Авторы подчеркивают, что полученные результаты не являются прямым доказательством существования первичных черных дыр, а лишь показывают, что один из возможных путей их роста согласуется с наблюдениями «Уэбба». Дальнейший анализ того, какая доля из уже каталогизированных «маленьких красных точек» может иметь первичное происхождение, позволит уточнить эти оценки.

Источник: jhu.edu