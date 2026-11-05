Подводный телескоп на глубине 2,4 км проверил теорию Эйнштейна — результат удивил физиков

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Физики проверили один из фундаментальных принципов теории относительности Эйнштейна с помощью нейтринного телескопа, установленного на глубине 2,4 км в Средиземном море. Эксперимент не выявил нарушений законов физики, однако исследователям удалось получить ограничения, сопоставимые с результатами гораздо более крупных установок, используя всего шесть детекторных модулей.

Речь идёт о подводной обсерватории ORCA, входящей в международный проект KM3NeT. Она расположена у побережья французского Тулона. Учёные изучали лоренц-инвариантность — принцип, согласно которому законы природы не должны зависеть от направления движения наблюдателя или его скорости.

Возможное нарушение этого правила могло бы указать на неизвестные свойства пространства-времени и помочь приблизить создание теории, объединяющей квантовую механику и гравитацию.

Для проверки гипотезы исследователи использовали нейтрино — почти невесомые электрически нейтральные частицы, которые крайне редко взаимодействуют с веществом. Они способны проходить сквозь всю Землю, практически не теряя энергии. Учёные проанализировали 5828 нейтрино, зарегистрированных за 17 месяцев в 2020-2021 годах.

Некоторые частицы преодолели около 12 700 км, пройдя через всю планету. Если бы лоренц-инвариантность нарушалась, это могло бы изменить характер превращения нейтрино одного типа в другой. Однако наблюдения совпали с предсказаниями стандартной физики.

Необычный результат заключается в эффективности установки: на момент эксперимента ORCA располагала только шестью рабочими детекторными линиями, тогда как сейчас их количество достигло 44. Каждая линия содержит 18 стеклянных сфер с 31 световым датчиком в каждой. Они регистрируют слабые голубые вспышки, возникающие при взаимодействии нейтрино с частицами в воде.

Полученные ограничения оказались сопоставимы с результатами японского Super-Kamiokande, использовавшего 12 лет наблюдений, и антарктического IceCube. К 2030 году проект KM3NeT планирует увеличить количество линий ORCA до 108. Следующие проверки также проведут с помощью расположенного у Сицилии детектора ARCA, рассчитанного на регистрацию более энергичных нейтрино космического происхождения.

Источник: livescience