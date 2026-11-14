Samsung оставит европейский Galaxy S27 Pro позади: разница скрывается внутри смартфона

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Samsung может оснастить корейскую версию Galaxy S27 Pro более быстрой оперативной памятью LPDDR6, тогда как европейская модификация со Snapdragon 8 Elite Gen 6, по предварительным данным, останется с LPDDR5X. Разница затронет не только процессоры: наиболее дорогая конфигурация смартфона, как утверждается, получит 16 ГБ оперативной памяти нового поколения.

Автор: Евгений Опанасенко Источник: unsplash.com

Преимущество может достаться исключительно версии с накопителем на 1 ТБ. Ей приписывают сочетание 16 ГБ LPDDR6 и 1 ТБ UFS 5.0. Для сравнения, остальные конфигурации, согласно утечке, будут оснащаться 12 ГБ оперативной памяти. Получается, что самая дорогая версия Galaxy S27 Pro на Exynos может оказаться интереснее европейского аналога по характеристикам памяти.

Различия объясняются возможностями процессоров. По информации инсайдера Vampire King с корейской платформы Meeco, Snapdragon 8 Elite Gen 6 поддерживает LPDDR5X, тогда как более мощный Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 совместим с LPDDR6. Последний, по предварительным сведениям, предназначен для Galaxy S27 Ultra. Корейский Galaxy S27 Pro при этом должен получить Exynos, а европейский — процессор Qualcomm.

При этом сведения о конфигурациях пока основаны на публикациях инсайдера, а Samsung их не подтверждала. По предварительным прогнозам, презентация семейства Galaxy S27 может состояться в январе или феврале 2027 года. До официального анонса производитель ещё может изменить характеристики и распределение процессоров по регионам.

Источник: notebookcheck

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +118.40
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