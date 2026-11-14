Наушники из прошлого или техника будущего? TUNE X3 удивили необычной конструкцией

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Студия Préssec Design разработала концептуальные наушники TUNE X3, в которых сенсорное управление заменили механическими регуляторами и переключателями. Пользователь сможет менять громкость, настраивать низкие и высокие частоты, а также управлять активным шумоподавлением прямо на чашках. Разработчики предлагают вернуться к физическим органам управления, от которых производители современной электроники постепенно отказываются.

Корпус TUNE X3 выполнен в стиле старой студийной аппаратуры. Матовые алюминиевые чашки сочетаются с ярко-оранжевой текстильной отделкой амбушюр и оголовья. Открытые крепления, видимые винты и металлические соединения усиливают сходство с профессиональными аудиоустройствами прошлых десятилетий. Рифлёные регуляторы рассчитаны на управление на ощупь: для изменения параметров не придётся искать нужный пункт в приложении или запоминать расположение сенсорных зон.

TUNE X3 входят в вымышленное семейство электроники Préssec Design, куда также включена концептуальная камера CINE X3. Проекты объединяет общая стилистика с металлическими поверхностями, открытой фурнитурой и выразительными цветовыми акцентами. При разработке визуальной концепции дизайнеры использовали инструмент Vizcom.

Однако TUNE X3 пока существуют только в виде дизайнерской разработки. Производитель не представил технические характеристики, сведения об акустике, автономности и беспроводных возможностях. Не объявлены также цена и сроки выпуска. Поэтому оценить качество звучания, удобство посадки и надёжность механических регуляторов пока невозможно.

Источник: designboom