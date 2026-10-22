Смартфоны Samsung Galaxy A57 и Galaxy A56 получили совместимость с Apple AirDrop после обновления до One UI 9.0. Передача файлов работает через Quick Share: владельцы устройств могут обмениваться фотографиями и другими данными с iPhone, iPad и компьютерами Mac без установки сторонних приложений. О появлении функции сообщили профильные издания, обнаружившие её после обновления смартфонов.

Для передачи данных нужно открыть настройки Quick Share и включить опцию Share with Apple devices («Обмен с устройствами Apple»). На принимающем устройстве Apple функция AirDrop должна быть настроена на приём файлов от всех пользователей. Также может потребоваться обновить Quick Share и связанные компоненты через Galaxy Store.

Поддержка AirDrop появилась в смартфонах Samsung раньше — её внедрение началось с флагманской серии Galaxy S26 в марте 2026 года. Теперь функция добралась и до моделей среднего класса Galaxy A57 и A56. Это упрощает обмен файлами между устройствами Samsung и Apple, для которого раньше пользователям нередко приходилось искать обходные способы.

Источник: gizmochina