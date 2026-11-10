OPPO анонсировала обновлённый Bubble с упором на персонализацию

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| Новость | Смартфоны и телефоны

OPPO анонсировала обновление Bubble, круглого магнитного экрана для смартфонов. Компания делает акцент на персонализации: в числе новых возможностей названо редактирование обоев. Аксессуар покажут 16 ноября на презентации смартфонов серии Reno17.

Автор: OPPO Источник: m.weibo.cn

Обои выполнены в виде циферблатов и меняются по желанию владельца. Кроме задней панели смартфона, экран можно закрепить на сумке или цепочке как подвеску.

Первая версия Bubble вышла в мае. Она крепится магнитом к смартфону, показывает кадр основной камеры, позволяет следить за съёмкой на расстоянии до 10 метров и работает от аккумулятора на 550 мА·ч.

Автор: OPPO Источник: m.weibo.cn
Автор: OPPO Источник: m.weibo.cn

На китайском рынке нынешний Bubble стоит 499 юаней (~$70), а цену обновлённого OPPO пока не называет.

Источник: IT Home

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