OnePlus Turbo 6V с батареей 9000 мА·ч проиграл Realme по мощности и камерам

OnePlus Turbo 6V и Realme Neo7 SE оказались в необычном положении: смартфон с более ёмкой батареей проигрывает сопернику по вычислительной мощности, скорости накопителя и возможностям камер. Сравнение двух моделей среднего ценового сегмента показывает, что большая батарея не всегда означает более выгодную покупку.

OnePlus Turbo 6V получил кремний-углеродный аккумулятор на 9000 мА·ч — на 2000 мА·ч больше, чем у Realme Neo7 SE. Разница составляет почти 29%. Оба аппарата поддерживают проводную зарядку мощностью 80 Вт, но OnePlus дополнительно предлагает обратную зарядку мощностью 27 Вт. Его экран AMOLED диагональю 6,78 дюйма поддерживает частоту обновления 144 Гц и ШИМ-затемнение 3840 Гц.

Однако по производительности преимущество переходит к Realme. Смартфон оснащён процессором MediaTek Dimensity 8400 Max, графикой Mali-G720 и накопителем UFS 4.0. У OnePlus установлен Snapdragon 7s Gen 4 с графикой Adreno 810 и более медленным накопителем UFS 3.1. Кроме того, Realme предлагает конфигурацию с 16 ГБ оперативной памяти, тогда как OnePlus ограничен 12 ГБ.

У Realme также заметно сильнее камера. Основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией дополнен широкоугольной камерой на 8 Мп. OnePlus использует основную камеру на 50 Мп и вспомогательный датчик, но отдельного сверхширокоугольного модуля у него нет. При этом оба смартфона записывают видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду.

Realme Neo7 SE оказался дешевле: ориентировочная стоимость составляет $250 против $300 за OnePlus Turbo 6V. У Realme также более яркий LTPO OLED-дисплей с заявленной пиковой яркостью до 6000 нит, тогда как экран OnePlus ограничен 1800 нит. По итогам сравнения преимущество осталось за Realme: он предлагает более мощную платформу, быструю память и универсальную камеру за меньшие деньги. OnePlus сохраняет преимущество для тех, кому важнее автономность и возможность заряжать другие устройства.

Источник: gizmochina