OnePlus 17 готовит необычный разворот: флагман может получить широкий экран вместо вытянутого

Следующий флагман OnePlus 17 может получить необычный для современных смартфонов широкий дисплей, рассчитанный в том числе на мобильные игры. Если информация подтвердится, компания изменит привычные пропорции своей номерной линейки и присоединится к пяти производительным смартфонам нового формата, которые ожидаются в 2027 году.

Об этом сообщил китайский инсайдер Smart Pikachu в социальной сети Weibo. По его данным, широкие экраны должны обеспечить игрокам более обширное поле зрения. При этом речь идёт не о складном устройстве, а о смартфоне с обычным корпусом и нестандартными пропорциями дисплея. Точные размеры, разрешение и соотношение сторон OnePlus 17 пока неизвестны.

Для сравнения, нынешний OnePlus 16 оснащён OLED-экраном диагональю 6,78 дюйма. Его частота обновления достигает 165 Гц в обычном режиме и 185 Гц в поддерживаемых играх. Ранее тот же инсайдер сообщал, что OnePlus испытывает для следующего поколения панель с частотой 240 Гц. Однако пока неизвестно, связаны ли эти разработки с переходом на широкий формат и появится ли такая характеристика в серийном устройстве.

Интерес к широкоформатным смартфонам проявляют и другие китайские производители. Huawei уже представила Pura X View, продажи которого, по данным аналитической компании RDObservation, превысили миллион экземпляров за первые 50 дней. Разработки устройств с похожими пропорциями также приписывают Oppo, vivo, Honor и Xiaomi. OnePlus пока не подтвердила ни дизайн, ни характеристики OnePlus 17.

Источник: gsmarena