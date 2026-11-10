OnePlus 17 готовит необычный разворот: флагман может получить широкий экран вместо вытянутого

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Следующий флагман OnePlus 17 может получить необычный для современных смартфонов широкий дисплей, рассчитанный в том числе на мобильные игры. Если информация подтвердится, компания изменит привычные пропорции своей номерной линейки и присоединится к пяти производительным смартфонам нового формата, которые ожидаются в 2027 году.

Автор: Шон Рейн Источник: unsplash.com

Об этом сообщил китайский инсайдер Smart Pikachu в социальной сети Weibo. По его данным, широкие экраны должны обеспечить игрокам более обширное поле зрения. При этом речь идёт не о складном устройстве, а о смартфоне с обычным корпусом и нестандартными пропорциями дисплея. Точные размеры, разрешение и соотношение сторон OnePlus 17 пока неизвестны.

Для сравнения, нынешний OnePlus 16 оснащён OLED-экраном диагональю 6,78 дюйма. Его частота обновления достигает 165 Гц в обычном режиме и 185 Гц в поддерживаемых играх. Ранее тот же инсайдер сообщал, что OnePlus испытывает для следующего поколения панель с частотой 240 Гц. Однако пока неизвестно, связаны ли эти разработки с переходом на широкий формат и появится ли такая характеристика в серийном устройстве.

Интерес к широкоформатным смартфонам проявляют и другие китайские производители. Huawei уже представила Pura X View, продажи которого, по данным аналитической компании RDObservation, превысили миллион экземпляров за первые 50 дней. Разработки устройств с похожими пропорциями также приписывают Oppo, vivo, Honor и Xiaomi. OnePlus пока не подтвердила ни дизайн, ни характеристики OnePlus 17.

Источник: gsmarena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 149 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
Блог Смартфоны и телефоны 832 12107 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Глитч: ошибка искусства или искусная ошибка. Зачем художники намеренно ломают изображения?

Бывало ли у вас такое, что вы решаетесь прервать свою рутину и изучить какую-нибудь тему? Уже около месяца мое информационное поле строится на визуальном хаосе, и это сподвигло меня изучить...

Может ли медведь-шатун выжить, или он сразу обречён на гибель

Зимой в тайге и лесах России большинство бурых медведей спокойно лежат в своих берлогах, экономя накопленный жир. Однако среди них встречаются особи, которые не залегают в спячку или просыпаются...

Алюминий, кириллица и тихий линейный звук: Epomaker Galaxy100 Lite

Epomaker Galaxy100 Lite — ещё одна клавиатура от известного в узких кругах производителя, которая также официально вошла на российский рынок. Относительно недавно компания начала...

Будэ-ччигэ: как армейские консервы после войны превратились в одно из самых необычных корейских рагу

В одной кастрюле будэ-ччигэ легко встретить продукты, которые будто случайно оказались в разных кухнях. Рядом с кимчи кипят ломтики консервированной ветчины, сосиски, тофу и зелёный лук, сверху...

Обзор W-KING D20: большой бумбокс для вечеринок и караоке

W-KING D20 — большой бумбокс для тех, кто хочет громкий звук, караоке и живой. Она тяжёлая, но это компенсируется звуком: пять динамиков, разборчивая середина, глубокий бас и микрофоны в комплекте.

Почему камчатский краб с биологической точки зрения является не крабом, а раком-отшельником

Отряд десятиногих ракообразных предполагает наличие пяти пар развитых грудных конечностей. У камчатского краба на виду находятся только четыре пары: одна пара несет клешни, а три оставшиеся служат...