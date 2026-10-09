Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

OnePlus официально подтвердила, что флагман OnePlus 16 получит аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч. Презентация смартфона в Китае запланирована на 12 октября.

Батарею назвали Glacier Battery второго поколения. По словам руководителя OnePlus China Ли Цзе, она рассчитана на сохранение здоровья в течение пяти лет использования. Компания также заявляет, что заряда должно хватать на полный день при повседневной работе.

OnePlus 16 поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную — 50 Вт. Это позволит быстро восполнять заряд, хотя точное время полной зарядки компания пока не раскрыла.

Аккумулятор на 9000 мА·ч на 1700 мА·ч больше, чем у OnePlus 15, где установлена батарея на 7300 мА·ч. Таким образом, прирост ёмкости составил около 23%.

Ранее данные о батарее 9000 мА·ч и зарядке 100 Вт появлялись в сертификации 3C и утечках. Теперь OnePlus впервые официально подтвердила эти характеристики, а не только слухи.

До презентации OnePlus также сообщила о поддержке экрана с частотой обновления 165 Гц в повседневных сценариях и до 185 Гц в играх. Полный список характеристик, цена и сроки продаж будут раскрыты на мероприятии 12 октября.

Источник: Teknoburada.Net