Новая ИИ-модель Claude Fable 5.2 от компании Anthropic создала полноценную операционную систему

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Компания Anthropic представила две новые модели ИИ — Claude Fable 5.2 и Claude Mythos 5.2. Обе системы используют ту же архитектуру, что и их предшественницы, однако различаются по уровню встроенных мер безопасности. Модель Fable 5.2 предназначена для широкого круга пользователей и оснащена строгими механизмами защиты в сферах кибербезопасности и биологии.

В Mythos 5.2 ограничения ослаблены, однако доступ к ней предоставляется только проверенным организациям, занимающимся исследованиями в области кибербезопасности и биомедицины. Разработчик отмечает повышение производительности модели в задачах, связанных с программированием, логическим мышлением и научной деятельностью.

Чтобы продемонстрировать возможности своего продукта, в Anthropic решили пойти дальше стандартных тестов (бенчмарков). Более 1000 агентов на базе Fable 5.2 в течение 8 дней работали сообща, чтобы самостоятельно создать операционную систему, способную функционировать на ноутбуках. Исходными данными послужили лишь пустая папка и простой текстовый запрос (промпт).

Полученную операционную систему удалось запустить на ноутбуке. Она включает в себя собственное ядро, драйверы оборудования и систему постоянного хранения файлов. Кроме того, в ней предусмотрены графический интерфейс, экран входа в систему, программа установки и — разумеется — встроенный экземпляр Claude.

Новые модели работают на 30 процентов быстрее

Новые модели также отличаются повышенным быстродействием: по заявлению Anthropic, они работают на 30 процентов быстрее, чем поколение 5.1. Кроме того, стоимость использования была снижена на 20 процентов: теперь один миллион входных токенов (input tokens) стоит 8 долларов (вместо прежних 10), а стоимость одного миллиона выходных токенов (output tokens) составляет 40 долларов (вместо 50).

Также появился новый опциональный «быстрый режим», позволяющий увеличить скорость генерации до 2,5 раз. За эту повышенную скорость компания Anthropic взимает плату в двойном размере от стандартного тарифа API.

Результаты тестирования (бенчмарки)

Как это принято при выпуске новых моделей, одновременно с запуском были представлены результаты тестирования, призванные подтвердить их производительность. В тесте по программированию FrontierCode 2.0 модель Claude Fable 5.2 показала результат 49,1%, опередив GPT-6 Astra от OpenAI (42,8%), Gemini 4 Carbon от Google (41,1%), а также предыдущую версию — Opus 5.5 (45,5%).

В комплексном междисциплинарном тесте «Humanity's Last Exam» модель Fable 5.2 набрала 74,2% против 57,2% у GPT-6 Astra. Для специализированной модели Mythos 5.2 компания Anthropic заявляет, в частности, о результате 76,3% в сценарии проверки безопасности CyScenarioBench и 85,1% в задаче проектирования белковых связывающих агентов (protein binders).

Модель Fable 5.2 уже доступна через сервисы Claude, а также на платформах AWS, Google Cloud и Microsoft Azure. Модель Mythos 5.2 доступна в рамках программ верификации для научно-исследовательских организаций.

Источник: Anthropic