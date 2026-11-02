Кинотеатр в кармане и батарея на 8800 мА·ч: Honor готовит мировой запуск Magic 9

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Компания Honor 4 ноября начнёт международное продвижение серии Magic 9 с презентации в Гонконге. Об этом сообщил директор по маркетингу Honor Guan Haitao в публикации на китайской платформе Weibo. Это первый этап выхода семейства смартфонов на зарубежные рынки после сентябрьской премьеры в Китае.

Наиболее интересная модель линейки — Honor Magic 9 Pro Max. Смартфон получил 6,8-дюймовый экран, аккумулятор ёмкостью 8800 мА·ч и поддержку проводной зарядки мощностью 100 Вт. Беспроводная зарядка достигает 80 Вт. За производительность отвечает новейший на момент анонса процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Отдельное внимание Honor уделила видеосъёмке. Смартфон поддерживает запись в формате ARRI LogC3, предлагает 14 цветовых профилей ARRI Looks и режим ARRI CINEMA с записью видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. За обработку изображений отвечает фирменный чип Honor H1. Камерная система разрабатывалась с участием специалистов немецкой компании ARRI.

В серию также вошли компактный Honor Magic 9 с экраном диагональю 6,37 дюйма и батареей на 8000 мА·ч, а также Honor Magic 9 Super Edition с аккумулятором на 11 000 мА·ч. Последний поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную на 50 Вт. Европейский запуск семейства запланирован на январь 2027 года: выход смартфонов уже обозначен на сайтах Honor в Великобритании и Франции.

Источник: gizmochina