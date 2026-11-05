HONOR готовит смартфон с аккумулятором на 15 000 мА·ч: заряжать его придётся раз в неделю

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания HONOR испытывает аккумулятор ёмкостью до 15 000 мА·ч для будущего смартфона, который сможет работать без подзарядки около семи дней. Если разработка дойдёт до серийного производства, устройство получит батарею почти на 20% вместительнее, чем у нынешнего игрового флагмана HONOR Win RT2.

Автор: HONOR Источник: www.phonearena.com

О планах производителя сообщил китайский инсайдер Digital Chat Station. По его данным, HONOR проверяет аккумуляторы ёмкостью от 14 000 до 15 000 мА·ч. Новая батарея уже привлекла внимание необычно высокой плотностью энергии: разработчики рассчитывают увеличить запас энергии без резкого роста толщины и массы смартфона.

Ориентиром для сравнения служит HONOR Win RT2, оснащённый аккумулятором на 12 070 мА·ч. При этом толщина корпуса устройства составляет всего 8,5 мм. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт, а его батарея использует кремний-углеродную технологию, позволяющую разместить больше энергии в компактном корпусе.

Переход к 15 000 мА·ч означает увеличение ёмкости примерно на 24% относительно Win RT2. Однако большая батарея создаёт дополнительные инженерные задачи: необходимо удержать массу и габариты корпуса в разумных пределах, а также обеспечить эффективный отвод тепла. Высокая плотность энергии должна помочь решить эту проблему, но конкретные параметры нового аккумулятора пока не раскрыты.

HONOR официально не подтвердила разработку смартфона и не назвала модель, которая получит такую батарею. По предварительным данным, устройство может появиться в 2027 году. Среди возможных кандидатов называют будущие модели серий Power или Win, однако это пока предположения. Заявленная автономность до семи дней также остаётся целью разработчиков, а не подтверждённым результатом испытаний.

Источник: phonearena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 170 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
Блог Смартфоны и телефоны 832 12030 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Поезд без рельсов: как работал 174-метровый автопоезд LeTourneau

Прежде чем отправить грузовой поезд в отдалённый район, туда нужно проложить железную дорогу. Для регулярных перевозок такие затраты могут окупиться, но ради нескольких рейсов строить сотни...

Почему многие считают, что пингвины живут только в Антарктиде, и где они обитают на самом деле

Когда речь заходит о пингвинах, в воображении большинства людей сразу возникает картина ледяных просторов, снега и сурового холода Антарктиды. Эти чёрно-белые нелетающие птицы стали почти символом...

Колесо Ферриса 1893 года: как в Чикаго построили гигантское колесо обозрения

Весной 1893 года над выставочным районом Чикаго начала расти конструкция, которую многие инженеры считали слишком хрупкой для собственного замысла. Две стальные окружности диаметром около 76 метров...

Хлеб из супермаркета больше не настоящий? Как его проверить по составу

Вы платите в супермаркете за ржаной хлеб, а получаете крашеный пшеничный кирпич. Увы, но в большинстве случаев это именно так. Настоящий черный хлеб требует долгой работы бактерий. Эту технологию...

Почему электрочайник выключается от пара, а не от кипящей воды?

Чайник закипел, но нагрев прекращается не оттого, что прибор проверил температуру воды внутри колбы. В большинстве обычных моделей сигналом служит пар, который попадает по каналу к выключателю....

Как «таблетка» домофона открывает входную дверь, если там даже нет батарейки

Вы подносите к домофону у входной двери небольшой ключ (контактный ключ «таблетку» или бесконтактная RFID-метка). Раздаётся писк, щелчок замка, и дверь открыта. Внутри такого ключа нет ни...