HONOR готовит смартфон с аккумулятором на 15 000 мА·ч: заряжать его придётся раз в неделю

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Компания HONOR испытывает аккумулятор ёмкостью до 15 000 мА·ч для будущего смартфона, который сможет работать без подзарядки около семи дней. Если разработка дойдёт до серийного производства, устройство получит батарею почти на 20% вместительнее, чем у нынешнего игрового флагмана HONOR Win RT2.

О планах производителя сообщил китайский инсайдер Digital Chat Station. По его данным, HONOR проверяет аккумуляторы ёмкостью от 14 000 до 15 000 мА·ч. Новая батарея уже привлекла внимание необычно высокой плотностью энергии: разработчики рассчитывают увеличить запас энергии без резкого роста толщины и массы смартфона.

Ориентиром для сравнения служит HONOR Win RT2, оснащённый аккумулятором на 12 070 мА·ч. При этом толщина корпуса устройства составляет всего 8,5 мм. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт, а его батарея использует кремний-углеродную технологию, позволяющую разместить больше энергии в компактном корпусе.

Переход к 15 000 мА·ч означает увеличение ёмкости примерно на 24% относительно Win RT2. Однако большая батарея создаёт дополнительные инженерные задачи: необходимо удержать массу и габариты корпуса в разумных пределах, а также обеспечить эффективный отвод тепла. Высокая плотность энергии должна помочь решить эту проблему, но конкретные параметры нового аккумулятора пока не раскрыты.

HONOR официально не подтвердила разработку смартфона и не назвала модель, которая получит такую батарею. По предварительным данным, устройство может появиться в 2027 году. Среди возможных кандидатов называют будущие модели серий Power или Win, однако это пока предположения. Заявленная автономность до семи дней также остаётся целью разработчиков, а не подтверждённым результатом испытаний.

Источник: phonearena