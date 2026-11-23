На экране блокировки складного iPhone Duo могут появиться ещё два виджета, расположенные вертикально вдоль правого края дисплея. Apple уже экспериментировала с таким интерфейсом, однако пока оставила функцию отключённой. Находку обнаружил исследователь кода под псевдонимом pdfu, сообщает GSMArena.

Новая область получила название Complication Column. Она рассчитана на два круглых виджета одинакового размера с элементами, которые уже можно размещать в нижней части экрана. Колонка займёт свободное пространство между индикаторами Wi-Fi и сотовой сети сверху и кнопками фонарика и камеры снизу. При этом существующий ряд виджетов останется на месте: пользователь сможет задействовать обе области одновременно.

Следы экспериментального интерфейса обнаружили в коде iOS 27.1. За его включение отвечает внутренний параметр SpringBoard/Ionic, который сейчас отключён. По данным pdfu, с момента первого появления этой настройки изменений в соответствующем коде не было. Это оставляет открытым вопрос, продолжает ли Apple разработку или отказалась от идеи.

Пока речь идёт исключительно об эксперименте, а не о подтверждённом нововведении. Apple не объявляла о планах добавить боковую колонку в будущие обновления iOS. Если разработчики всё же доведут её до релиза, владельцы iPhone Duo смогут выводить больше информации на внешний экран, не отказываясь от привычных элементов управления.

Источник: gsmarena