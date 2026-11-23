Samsung готовит Galaxy Fit4 за 80 евро: цена выросла, а революции в характеристиках не видно
Samsung увеличит цену своего бюджетного фитнес-браслета Galaxy Fit4 примерно на 14%, но пока не раскрыла обновлений, которые могли бы объяснить подорожание. По данным французского издания Dealabs, новинка поступит в продажу за 79,90 евро. Для сравнения, Galaxy Fit3 на старте стоил 69,90 евро.
Первые подробности устройства пока не выглядят убедительным оправданием разницы в цене. Galaxy Fit4 сохранит привычный прямоугольный корпус с боковой кнопкой и выйдет в трёх цветах: чёрном, серебристом и бирюзовом. Среди обнаруженных характеристик — Bluetooth 5.4, динамик и вибромотор. Однако подтверждений появления принципиально новых возможностей пока нет.
Особенно интересна ситуация с Samsung Wallet. Соответствующий раздел обнаружили в приложении Galaxy Fit4 Manager, но это ещё не означает, что браслет сможет оплачивать покупки. В документах FCC не обнаружили подтверждения NFC. Не подтверждены также встроенный GPS, Wi-Fi и LTE.
Получается, Samsung собирается просить за Galaxy Fit4 больше, чем за предшественника, но пока не показала главного аргумента в пользу повышения цены. Официальная презентация и полный список характеристик ещё не состоялись.
Источник: dealabs
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