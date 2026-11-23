Samsung может удивить покупателей новой линейки Galaxy A весьма противоречивым решением: Galaxy A38 рискует получить более слабую основную камеру, а Galaxy A58 — выйти с практически прежним фотомодулем. Данные о комплектующих двух смартфонов обнаружили в базе импортных поставок NBD. И в обоих случаях речь идёт о камерах на 50 Мп, но за одинаковым разрешением скрывается совершенно разный потенциал.

Для Galaxy A38 фигурирует сенсор Sony IMX882 размером 1/1,95 дюйма с оптической стабилизацией. Это заметно меньше Sony IMX906 формата 1/1,56 дюйма, который устанавливается в Galaxy A37 во многих регионах. Более того, IMX882 уже применялся в Galaxy A36. Если утечка подтвердится, Samsung фактически вернёт младшей модели камеру двух поколений давности, хотя формально разрешение останется прежним.

Galaxy A58 повезёт больше, но поводов говорить о серьёзном прогрессе тоже нет. Смартфону приписывают Sony IMX906 на 50 Мп с оптической стабилизацией — тот же сенсор, который используется в предыдущих аппаратах серии A5x. Получается странный расклад: младшая модель может потерять в характеристиках камеры, а старшая не получит нового основного сенсора.

При этом Galaxy A38 может компенсировать часть компромиссов аккумулятором на 6000 мА·ч — примерно на 20% больше, чем у предшественника. Также сообщалось о более дешёвой OLED-панели. Оба смартфона пока не представлены официально, а записи NBD могут отражать испытания комплектующих, а не окончательную конфигурацию серийных устройств. Ожидается, что Galaxy A38 появится в первом квартале 2027 года.

Источник: gadgets360