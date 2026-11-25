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Владельцам Samsung Galaxy, столкнувшимся с резким сокращением автономности после установки One UI 9.0, придётся ждать следующего крупного обновления. Компания намерена устранить проблему с расходом аккумулятора в One UI 9.5. На неё пожаловались, в частности, пользователи Galaxy S24 Ultra и Galaxy S25 Ultra.

После перехода на новую версию оболочки некоторые смартфоны стали заметно быстрее терять заряд. Причём жалобы продолжили поступать даже после установки небольших программных обновлений, которые не решили проблему. Для владельцев дорогих флагманов это особенно неприятно: приходится чаще подключать устройство к зарядке, хотя физически аккумулятор мог не потерять свою ёмкость.

Поводом для ожиданий стало сообщение модератора Samsung Members. Представитель сообщества подтвердил, что проблема с автономностью должна быть устранена в One UI 9.5. Однако Samsung пока не объяснила, какой именно компонент вызывает повышенный расход энергии, насколько широко распространена неисправность и насколько увеличится время работы после исправления.

One UI 9.5 уже проходит бета-тестирование на смартфонах серии Galaxy S26. Впоследствии обновление ожидается на других совместимых устройствах, но сроки его выхода для Galaxy S24 и S25 пока не названы. Отдельный исправляющий патч Samsung также не подтвердила.

Источник: gizchina