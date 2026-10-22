Владельцы смарт-часов Samsung Galaxy Watch сообщают о повреждениях кожи под датчиками на задней крышке устройств. В одном из последних случаев Galaxy Watch 5 Pro за ночь полностью разрядились и перестали включаться, а на руке владельца остался след, похожий на ожог. О подобных жалобах сообщило издание Android Authority, обратившее внимание на публикации пользователей в интернете.

Проблема не ограничивается одной моделью. Пользователи также публикуют фотографии красных пятен и волдырей после использования Galaxy Watch 7, Galaxy Watch 8, Galaxy Watch Ultra и Galaxy Watch Ultra 2. В некоторых случаях повреждения кожи сопровождаются необычно быстрой разрядкой аккумулятора. Такое совпадение вызывает подозрения на перегрев, однако само по себе не доказывает, что причиной травм стала высокая температура часов.

Возможная причина — локальный перегрев часов из-за сбоя программного обеспечения или чрезмерной фоновой активности, которая одновременно расходует заряд аккумулятора. Однако это лишь предположение: подтверждённой неисправности и установленного механизма повреждения кожи пока нет. Покраснение также может возникать из-за пота, трения, загрязнения датчиков или слишком тугого ремешка. Samsung не сообщала о признании производственного дефекта, связанного с этими случаями.

Источник: gizmochina