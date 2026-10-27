Астрономы зафиксировали деформацию атмосферы Бетельгейзе под воздействием ее скрытого компаньона

Астрономы обнаружили, что недавно открытый компаньон Бетельгейзе — звезда Сиварха — напрямую воздействует на протяжённую атмосферу красного сверхгиганта, вызывая в ней периодические возмущения. Новое исследование, охватывающее наблюдения радиотелескопов NSF VLA и ALMA с 2021 по 2026 год, показывает: атмосфера Бетельгейзе не просто восстановилась после «Великого потускнения» 2019-2020 годов, но и несёт на себе отчётливый след гравитационного влияния скрытого соседа.

На этом художественном эскизе изображена красная сверхгигантская звезда Бетельгейзе и вращающаяся вокруг нее звезда-компаньон. Автор: NASA Источник: science.nasa.gov

Речь идёт о красном сверхгиганте Бетельгейзе (α Ориона), расположенном примерно в 650 световых годах от Земли. Это одна из немногих звёзд, чью поверхность и окружающую атмосферу можно наблюдать напрямую. Ещё в 2026 году астрономы подтвердили существование у Бетельгейзе компаньона с орбитальным периодом около 2100 дней (примерно 5,7 года). Орбита Сивархи проходит на расстоянии всего около 2,3 радиуса самой звезды — то есть спутник буквально погружён в разреженную хромосферу гиганта.

Именно это делает Сиварху уникальным «инструментом» воздействия. Радиоизлучение атмосферы Бетельгейзе на разных частотах исходит с разной глубины: длинные волны (22 ГГц) несут информацию о внешних слоях, а высокие частоты (вплоть до 485 ГГц) «просвечивают» атмосферу ближе к фотосфере. Наблюдения на семи частотах одновременно превратили VLA и ALMA в своеобразный томограф, позволяющий заглядывать в атмосферу звезды послойно.

Сопоставив данные за несколько лет, исследователи выявили корреляцию между эллиптичностью (вытянутостью) радиоизображений Бетельгейзе и орбитальной фазой Сивархи. Иными словами, атмосфера сверхгиганта «дышит» и деформируется в такт движению компаньона. Результаты согласуются с моделью, в которой спутник периодически возмущает вещество на своём пути. Дополнительным подтверждением стали данные космического телескопа «Хаббл»: за Сивархой тянется уплотнённый след газа, зафиксированный после каждого её прохождения перед диском Бетельгейзе.

Звезда-компаньон Сиварха — меньшая по размерам, но более горячая, чем Бетельгейзе, — движется по орбите сквозь разреженные внешние слои атмосферы сверхгиганта. Этот проход вызывает в газовой оболочке волнообразные возмущения, из-за которых Бетельгейзе слегка теряет сферическую форму и выглядит немного вытянутой. Изображение является художнической реконструкцией, а не фотографией. Автор: NSF/AUI/NSF Источник: phys.org

Отдельный вывод касается состояния самой атмосферы. После исторического минимума яркости 2019 года температура внешних слоёв на частотах 22 и 44 ГГц выросла, а пик яркостной температуры теперь приходится на больший радиус (≳2,7 радиуса звезды), чем до 2016 года. Это может указывать на эволюцию плотности атмосферы. Кроме того, на всех частотах зафиксировано присутствие более холодной плазмы, перемешанной с горячим хромосферным материалом.

Таким образом, Бетельгейзе перестаёт быть одиночным «маяком» в созвездии Ориона. Наблюдения VLA и ALMA предоставляют прямые доказательства того, что близкий компаньон способен заметно перестраивать атмосферу массивной звезды на заключительных этапах её жизни.

Источник: arxiv.org