Астрономы зафиксировали деформацию атмосферы Бетельгейзе под воздействием ее скрытого компаньона
Астрономы обнаружили, что недавно открытый компаньон Бетельгейзе — звезда Сиварха — напрямую воздействует на протяжённую атмосферу красного сверхгиганта, вызывая в ней периодические возмущения. Новое исследование, охватывающее наблюдения радиотелескопов NSF VLA и ALMA с 2021 по 2026 год, показывает: атмосфера Бетельгейзе не просто восстановилась после «Великого потускнения» 2019-2020 годов, но и несёт на себе отчётливый след гравитационного влияния скрытого соседа.
Речь идёт о красном сверхгиганте Бетельгейзе (α Ориона), расположенном примерно в 650 световых годах от Земли. Это одна из немногих звёзд, чью поверхность и окружающую атмосферу можно наблюдать напрямую. Ещё в 2026 году астрономы подтвердили существование у Бетельгейзе компаньона с орбитальным периодом около 2100 дней (примерно 5,7 года). Орбита Сивархи проходит на расстоянии всего около 2,3 радиуса самой звезды — то есть спутник буквально погружён в разреженную хромосферу гиганта.
Именно это делает Сиварху уникальным «инструментом» воздействия. Радиоизлучение атмосферы Бетельгейзе на разных частотах исходит с разной глубины: длинные волны (22 ГГц) несут информацию о внешних слоях, а высокие частоты (вплоть до 485 ГГц) «просвечивают» атмосферу ближе к фотосфере. Наблюдения на семи частотах одновременно превратили VLA и ALMA в своеобразный томограф, позволяющий заглядывать в атмосферу звезды послойно.
Сопоставив данные за несколько лет, исследователи выявили корреляцию между эллиптичностью (вытянутостью) радиоизображений Бетельгейзе и орбитальной фазой Сивархи. Иными словами, атмосфера сверхгиганта «дышит» и деформируется в такт движению компаньона. Результаты согласуются с моделью, в которой спутник периодически возмущает вещество на своём пути. Дополнительным подтверждением стали данные космического телескопа «Хаббл»: за Сивархой тянется уплотнённый след газа, зафиксированный после каждого её прохождения перед диском Бетельгейзе.
Отдельный вывод касается состояния самой атмосферы. После исторического минимума яркости 2019 года температура внешних слоёв на частотах 22 и 44 ГГц выросла, а пик яркостной температуры теперь приходится на больший радиус (≳2,7 радиуса звезды), чем до 2016 года. Это может указывать на эволюцию плотности атмосферы. Кроме того, на всех частотах зафиксировано присутствие более холодной плазмы, перемешанной с горячим хромосферным материалом.
Таким образом, Бетельгейзе перестаёт быть одиночным «маяком» в созвездии Ориона. Наблюдения VLA и ALMA предоставляют прямые доказательства того, что близкий компаньон способен заметно перестраивать атмосферу массивной звезды на заключительных этапах её жизни.
Источник: arxiv.org
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